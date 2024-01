Bose QuietComfort Earbuds II, un'offerta così non capita spesso

Fonte foto: Bose

Bose è uno di quei brand che non ha bisogno di presentazioni e, per tutti gli appassionati di audio, rappresenta una scelta che è sinonimo di qualità e affidabilità. Tra i suoi prodotti più interessanti ci sono gli auricolari true wireless Bose QuietComfort Earbuds II, cuffiette di fascia alta dedicate all’ascoltatore più esigente.

Per le prossime ore, grazie a Amazon, possono essere acquistate in bundle con la custodia in tessuto a poco più di 200 euro, un’offerta irripetibile per gli amanti dell’audio di alta qualità e, perché no, anche del design.

Bose Auricolari QuietComfort Earbuds II Bundle con custodia in tessuto, wireless, Bluetooth: cuffie in-ear con personalizzazione dell’eliminazione del rumore e del suono, Nero Triplo

Bose QuietComfort Earbuds II: scheda tecnica

I Bose QuietComfort Earbuds II sono auricolari in-ear piccoli, leggeri e dal design molto particolare, con una forma più allungata rispetto a molti prodotti simili, cosa che consente all’utente di avere a disposizione un’area sensibile al tocco di maggiori dimensioni, facilmente accessibile.

Molte le particolarità a bordo come la modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC), che Bose chiama Quiet Mode, che sfrutta i quattro microfoni sulle cuffiette e i sofisticati algoritmi proprietari per eliminare completamente il rumore ambientale.

Stesso discorso per la modalità Trasparenza, che Bose chiama Aware Mode e che consente agli utenti, invece, di percepire comunque ciò che li circonda, voci incluse, senza il bisogno di togliere le cuffie.

Sfruttando i microfoni sulle cuffie, questo dispositivo riesce a captare (e rimuovere, via software) i rumori di fondo in chiamata, riuscendo anche ad amplificare la voce del parlante per telefonate sempre chiare e pulite, anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Per personalizzare al massimo le impostazioni di riproduzione e di eliminazione del rumore delle Bose QuietComfort Earbuds II c’è la funzione Audio CustomTune che, tramite l’emissione un segnale acustico che "rimbalza" all’interno dell’orecchio, consente alle cuffie di comprendere la geometria dei padiglioni auricolari, proponendo le regolazioni per un ascolto ottimale. Successivamente l’utente può intervenire e modificare le impostazioni di riproduzione in qualsiasi momento.

Collegando le cuffie allo smartphone tramite il Bluetooth 5.3 e scaricando l’applicazione Bose Music (disponibile sia per Android che per iOS) è possibile gestire tutte le modalità di cui sopra e l’equalizzatore.

L’autonomia dichiarata da Bose è fino a 6 ore con ANC attivo e fino a 24 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Per caricare completamente il device serve circa 1 ora, mentre con una ricarica di soli 20 minuti si ottengono fino a 2 ore di autonomia aggiuntiva.

Infine i soli auricolari hanno la certificazione IPX4, che attesta la loro resistenza agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Bose QuietComfort Earbuds II: l’offerta su Amazon

I Bose QuietComfort Earbuds II sono auricolari di fascia alta, la soluzione perfetta per chi ha bisogno di un paio di cuffie robuste, affidabili e con tante utili funzionalità che possono semplificare la vita di tutti i giorni. Oltretutto in questa specifica offerta è inclusa nel prezzo anche la custodia in tessuto, per un look ancora più elegante.

Il prezzo di listino è di 296,03 euro ma con l’offerta Amazon per le prossime ore si scende fino a 209,95 euro (-29%, – 86,08 euro) uno sconto da non sottovalutare che potrebbe fare la gioia di molti audiofili.

