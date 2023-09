Nuove cuffie Bose QuietComfort: tre modelli di fascia alta

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Grandi novità in casa Bose con la presentazione ufficiale di due nuove cuffie a padiglione e un nuovo paio di auricolari già preordinabili sul sito ufficiale e su Amazon.

Parliamo rispettivamente delle cuffie Bose QuietComfort Ultra (in foto), Bose QuietComfort e degli auricolari Bose QuietComfort Ultra, tre dispositivi di fascia alta che vanno a rinnovare la scuderia dei prodotti per l’audio dell’azienda statunitense

Cuffie QuietComfort Ultra: scheda tecnica e prezzo

Le Bose QuietComfort Ultra sono le nuove cuffie top di gamma dell’azienda statunitense. Le dimensioni sono 195x139x50,8 mm mentre il peso è di 250 grammi. La custodia invece misura 211x157x61 mm e ha un peso di 200 grammi.

Sono molte le particolarità di queste cuffie a partire dalla compatibilità con l’audio spaziale e fino ad arrivare a una serie di personalizzazioni completamente gestibili dall’utente utilizzando l’applicazione ufficiale di Bose, disponibile per Android e iOS.

Interessante la possibilità di selezionare le modalità d’ascolto anche tramite l’apposito switch integrato sulle cuffie che permette di scegliere tra Quite Mode, Aware Mode e Audio Immersivo.

La Quiet Mode consente di ascoltare i propri contenuti multimediali utilizzando le impostazioni di cancellazione attiva del rumore (ANC) al massimo, isolando dunque l’utente da tutto ciò che lo circonda.

L’Aware Mode è il corrispettivo della modalità trasparenza e, oltre al contenuto in riproduzione, permette di percepire anche i rumori dell’ambiente circostante.

La modalità Audio immersivo, invece, attiva la cancellazione del rumore e l’audio spaziale, e va dunque usata solo con i contenuti audio-video dotati di traccia con audio spaziale.

Presente anche la tecnologia CustomTune, che ha il compito di ottimizzare il suono riprodotto in base alla conformazione di orecchie e condotto uditivo dell’utente. Per regolare in automatico le migliori impostazioni possibili, le cuffie utilizzano il "tono di benvenuto" che si ascolta all’accensione del dispositivo che viene utilizzato per verificare in che modo viene percepito dall’orecchio così da bilanciare in automatico i settaggi del device.

Tra le connessioni troviamo il Bluetooth 5.3, l’ingresso per il jack audio (è da 2,5 millimetri, ma il cavo in dotazione lo converte poi a 3,5 millimetri), l’USB-C e l’USB-A.

Sul fronte dell’autonomia Bose promette fino fino a 24 ore di ascolto, che scendono a 18 con l’audio immersivo. La ricarica avviene tramite USB-C e richiede circa tre ore, mentre con una ricarica di 15 minuti si ottengono altre due ore di autonomia.

Le Bose QuietComfort Ultra possono essere già preordinate sul sito ufficiale di Bose e su Amazon al prezzo suggerito di 499,95 euro.

Cuffie QuietComfort: scheda tecnica e prezzo

Le cuffie QuietComfort sono il modello di fascia medio-alta proposto da Bose e, rispetto alla serie Ultra, perde la modalità Audio Immersivo e la modalità CustomTune.

Leggermente più contenute le dimensioni rispetto all’altra versione (184x152x76,2 mm) e il peso che scende a 240 grammi. Idem per la custodia che arriva a 211x145x51 mm e ha un peso di 180 grammi.

Presenti anche stavolta tre modalità d’ascolto: la Quiet Mode con la cancellazione attiva del rumore massima, l’Aware Mode con la riproduzione anche del rumore ambientale e, in questo caso, la Custom Mode che consente all’utente di regolare la modalità di cancellazione del rumore, attivando o disattivando il Wind Block, funzione che elimina il rumore del vento durante la riproduzione. Tutte le modalità sono gestibili sia dalle cuffie che dall’app ufficiale.

Tra le connessioni troviamo il Bluetooth 5.1, l’USB-C e ingresso per il jack audio (di nuovo da 2,5 mm, poi convertito a 3,5 mm dal cavo).

Sull’autonomia, stavolta, Bose promette fino a 24 ore con ANC attivo e circa 2 ore e mezza per una ricarica completa via USB-C. Caricando le cuffie per appena 15 minuti, invece, si ottengono fino a 3 ore di autonomia aggiuntiva.

Anche le cuffie Bose QuietComfort possono essere preordinate sul sito ufficiale di Bose e su Amazon al prezzo di listino di 399,95 euro.

Auricolari QuietComfort Ultra: scheda tecnica e prezzo

Gli auricolari Bose QuietComfort Ultra riprendono le specifiche tecniche appena viste nelle cuffie QuietComfort Ultra, ridisegnandole per questo diverso formato (sono auricolari in-ear) dalle dimensioni 17,2×30,5×22,4 mm e 6,24 grammi di peso. La custodia di ricarica, invece, misura 59,4×66,3×26,7 mm e ha un peso di 59,8 grammi.

Per cui anche in questo modello troviamo la cancellazione attiva del rumore, l’audio spaziale e la tecnologia CustomTune.

Disponibili anche stavolta le tre modalità d’ascolto Quite Mode, Aware Mode e Audio Immersivo, che possono essere attivate direttamente dagli auricolari oppure dall’applicazione ufficiale di Bose che consente anche di accedere all’equalizzatore.

Per collegare gli auricolari ai vari device si può utilizzare il Bluetooth 5.3.

Interessante l’autonomia: Bose che promette fino a 6 ore di riproduzione (per i soli auricolari) che salgono fino a 24 ore utilizzando anche la custodia. Per la ricarica completa delle sole cuffie occorre 1 ore, mentre per caricare anche la custodia si sale a 3 ore. Tuttavia con 20 minuti di ricarica si ottengono altre 2 ore di autonomia aggiuntive.

Infine è presente la certificazione IPX4, che attesta la resistenza del dispositivo agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Gli auricolari Bose QuietComfort Ultra possono anch’essi essere preordinati sul sito ufficiale di Bose e su Amazon al prezzo suggerito di 349,95 euro.

