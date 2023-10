Bose QuietComfort Earbuds II: lo sconto è incredibile

Fonte foto: Bose

Acquistare un paio di auricolari Bluetooth non è mai un’operazione da dare per scontata e, chiaramente, per avere un audio di livello bisognerà ripiegare su prodotti di qualità, cercando di affidarsi a brand già affermati nel settore, come Bose, ad esempio.

E tra le opzioni più interessanti in offerta su Amazon, per le prossime ore troviamo gli auricolari Bose QuietComfort Earbuds II, il device di fascia medio-alta dell’azienda statunitense che può essere acquistato a un prezzo inferiore ai 200 euro, uno sconto che gli audiofili non possono certo ignorare.

Bose QuietComfort Earbuds II: scheda tecnica

I Bose QuietComfort Earbuds II sono auricolari in-ear dalle dimensioni contenute (1,72×3,05×2,24 cm) e dal peso di 6,24 g, perfette per garantire il massimo comfort anche dopo diverse ore di utilizzo.

Tra le varie modalità di ascolto troviamo la Quiet Mode, la cancellazione attiva del rumore (ANC) di Bose, che tramite i quattro microfoni presenti sugli auricolari e gli algoritmi sviluppati dal produttore garantisce un isolamento completo dai rumori ambientali. L’Aware Mode, invece, è la modalità Trasparenza che permette all’utente di percepire anche ciò che lo circonda ma senza il bisogno di togliersi le cuffie.

Interessante anche la modalità Audio CustomTune che permette agli auricolari di regolare in automatico audio e cancellazione del rumore, dopo aver analizzato le proprietà acustiche dei canali uditivi dell’utente che le indossa.

Tutte queste modalità, insieme all’Equalizzatore, sono gestibili utilizzando l’applicazione Bose Music disponibile sia per Android che per iOS a cui si possono connettere gli auricolari utilizzando il Bluetooth 5.3.

L’autonomia dichiarata da Bose è di 6 ore con ANC attivo e fino a 24 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Per una ricarica completa è necessaria circa 1 ora, mentre caricando le cuffie per appena 20 minuti si ottengono fino a 2 ore di riproduzione aggiuntiva.

Infine gli auricolari hanno la certificazione IPX4, che ne attesta la resistenza agli spruzzi d’acqua e di sudore da tutte le direzioni.

Bose QuietComfort Earbuds II: l’offerta su Amazon

I Bose QuietComfort Earbuds II sono auricolari di fascia medio-alta, perfetti per gli utenti che non vogliono rinunciare a un sound di qualità anche quando sono lontani da casa e hanno bisogno, dunque, un paio di cuffie di buon livello da usare in mobilità.

Il prezzo di listino è di 299,95 euro, non proprio bassissimo ma comunque giustificabile dalla grande attenzione di Bose per i dettagli e dalla ben nota qualità che il marchio statunitense mette in ogni suo prodotto. Fortunatamente con l’offerta Amazon è possibile portare a casa questi auricolari a 193,99 euro (-35%, -105,96 euro) un’occasione unica per acquistare un prodotto di livello a un prezzo davvero irripetibile.

