Baby: in arrivo l'ultima stagione su Netflix

Ormai mancano pochi giorni all’uscita della terza ed ultima stagione di Baby: la serie tv italiana sarà disponibile su Netflix dal 16 settembre. Il teen drama è stato prodotto dal colosso di streaming e si prepara a raccontare le vicende conclusive. Infatti, le nuove puntate saranno anche le ultime e chiuderanno un ciclo iniziato nel 2018.

La storia si ispira liberamente allo scandalo di prostituzione minorile dei Parioli scoperto alcuni anni fa dalle forze dell’ordine, un fatto di cronaca che sconvolse non solo la Capitale ma l’intero Paese. Infatti, delle ragazze – allora minorenni – finirono in un giro criminale frequentato anche da personaggi facoltosi. La serie tv prende come spunto questo fatto di cronaca e racconta la storia di Chiara e Ludovica, due amiche che frequentano il liceo Collodi di Roma e che si ritrovano invischiate in una situazione difficile, più grande di loro, da cui faticano ad uscire.

Come finisce Baby 3: trama e anticipazioni

Gli sceneggiatori sono pronti a mettere il punto ad una storia che ha appassionato migliaia di italiani e si dicono molto soddisfatti del loro lavoro: “Siamo emozionati di annunciare la terza stagione di Baby, che sarà anche la finale. È incredibile in quanti abbiate fatto questo viaggio con noi e i nostri personaggi. Vi siamo grati per aver amato questa serie, per averla seguita. Riteniamo che i personaggi abbiamo completato il loro percorso e che dopo tre stagioni la storia sia arrivata alla sua naturale conclusione. Siamo enormemente soddisfatti di essere arrivati fino a qua e siamo pronti al gran finale”.

Il finale di Baby 3 sarà infatti ricco di colpi di scena. Stando a quanto dichiarato da Netflix, verrà fuori una verità che sconvolgerà tutti i personaggi della serie. Ognuno dovrà fare i conti con i suoi demoni e soprattutto con le sue responsabilità. Da una parte i ragazzi, che quasi per gioco si sono interfacciati con un mondo difficile e criminale, dall’altra i genitori che non sanno bene come reagire e aiutare i propri figli, chiusi nei loro segreti, tanto grandi quanto difficili da svelare.

Entrambi avrebbero bisogno di supporto e confronto, ma il divario tra le generazioni è difficile da superare. Tutti questi elementi emergeranno nella stagione conclusiva della serie tv. Anche l’amicizia inossidabile tra Chiara e Ludovica sarà messa a dura prova per l’ennesima volta. Gli sceneggiatori hanno promesso di risolvere ogni complicazione e donare alla serie un finale degno di nota.

Baby 3: cast

Accanto a Benedetta Porcaroli, nel ruolo di Chiara e Alice Pagani, in quello di Ludovica, ritroveremo tanti personaggi cari alla serie tv. Ci sarà Isabella Ferrari, Lorenzo Zurzolo, Claudia Pandolfi e Max Tortora. Ma l’ultima stagione darà il benvenuto anche ad un personaggio giovane e spregiudicato, Aurora, che sarà interpretata da Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento.

Sullo sfondo una colonna sonora composta da canzoni pop anche italiane, tra cui il singolo “Maleducata” di Achille Lauro.

Baby 3: come e quando vederlo in streaming

Come annunciato, Baby 3, una delle serie tv italiane più seguite, uscirà ufficialmente il 16 settembre su Netflix. Per guardarla è quindi necessario essere abbonati al servizio di streaming online e avere un dispositivo adeguato: film, serie tv e tutti i contenuti della piattaforma possono essere fruiti su smart tv, desktop, smartphone e tablet.

Inoltre l’app può essere anche scaricata su qualsiasi consolle da connettere poi ad uno schermo. Dopo aver fatto il login e lanciato l’app basta cercare la serie tv e premere su Play. Ecco che inizierà automaticamente la prima puntata della nuova stagione, a patto che si siano viste le precedenti. Nell’attesa dei nuovi episodi è possibile guardare su Netflix le prime due stagioni di Baby.