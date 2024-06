Bad Monkey, Vince Vaughn protagonista di una nuova serie

In questa nuova serie tv l’attore di Old School e Dodgeball interpreta un ex poliziotto che prova a rimettersi in pista risolvendo un omicidio. Ecco cast, trama e data di uscita

Fonte foto: Apple TV+

Esce quest’estate su Apple TV+ Bad Monkey. La nuova serie drammatica avrà come protagonista l’attore Vince Vaughn, che è anche produttore esecutivo insieme a Bill Lawrence – già famoso per essere stato, tra le altre cose, il creatore di serie tv di successo come Scrubs e Ted Lasso. La serie è basata sul romanzo omonimo, pubblicato nel 2013, del giornalista e scrittore statunitense Carl Hiaasen: una storia fosca, pungente e divertente sugli avari e sui corrotti che hanno distrutto ciò che restava di incontaminato in Florida.

La trama: di cosa parla Bad Monkey

La serie tv Bad Monkey racconta la storia di Andrew Yancy (interpretato da Vaughn), un ex agente che è stato licenziato dal Dipartimento di Polizia di Miami e che ora lavora come ispettore sanitario alle Keys, arcipelago che si estende al largo della Florida.

Quando un turista “pesca” un braccio mozzato, Yancy decide di scoprire cosa è successo: se riuscisse a provare che si è trattato di un omicidio e a risolvere il caso, potrebbe rimettersi in pista e tornare al suo vecchio incarico.

Naturalmente le indagini non saranno semplici: il protagonista dovrà tuffarsi nel sottobosco criminale e corrotto che anima la Florida, avendo tra l’altro a che fare con più di un bizzarro personaggio locale. E, come suggerisce il titolo della serie tv, anche con una scimmia.

Il cast di Bad Monkey

Oltre al già citato Vaughn, il cast di Bad Monkey include L. Scott Caldwell (già vista in Lost e The Fugitive), Rob Delaney (Catastrophe) e Meredith Hagner (Search Party).

Natalie Martinez interpreta Rosa, una dottoressa di Miami che aiuta il protagonista. Nel cast ci sono inoltre Alex Moffat (visto in Saturday Night Live, Holidate) e Michelle Monaghan, vista in Gone Baby Gone e Kiss Kiss Bang Bang e qui nei panni di una donna vittima di un matrimonio violento e con un passato segreto.

Tra gli interpreti ci sono anche Ronald Peet (visto in First Reformed), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Scott Glenn (The Leftovers), John Ortiz (Fast & Furious), Zach Braff (noto soprattutto per Scrubs, partecipa alla serie tv come guest star) e Charlotte Lawrence, modella e cantautrice che è qui al suo debutto assoluto in una serie tv.

La serie è prodotta esecutivamente da Jeff Ingold, Matt Tarses (Scrubs), Marcos Siega, Liza Katzer e dai già citati Vaughn e Bill Lawrence. Non è la prima volta che Lawrence collabora con Warner Bros. Television per Apple TV+: è già successo con due celebri titoli su cui il produttore e sceneggiatore ha messo la firma, ovvero Shrinking e il già nominato Ted Lasso.

Dove vedere Bad Monkey

Quando esce la serie Bad Monkey? Non manca molto: i primi due episodi saranno disponibili su Apple TV+ il 14 agosto 2024.

Le successive puntate (sono dieci in tutto) usciranno settimanalmente, fino al 9 ottobre. È dunque prevista l’uscita di un nuovo episodio a settimana.