Baseball protagonista in A League of Their Own

La parità di genere nello sport era e spesso è ancora un miraggio: le donne sono state storicamente considerate inadatte a praticare sport, specialmente a livello agonistico, e ancora oggi le atlete professioniste vengono pagate meno (o non pagate affatto) rispetto a chi gioca nelle leghe maschili.

Proprio per via dei solidi pregiudizi che tipicamente accompagnano le atlete e lo sport praticato da donne, sarà doppiamente interessante vedere su Prime Video l’attesissima serie A League of Their Own, composta da otto episodi e dedicata a un’intera generazione di donne che ha sognato di giocare a baseball a livello professionistico. Prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television con Field Trip Productions, la serie è creata da Will Graham e Abbi Jacobson, che sono anche executive producer insieme a Hailey Wierengo, Desta Tedros Reff e Jamie Babbit, che ha diretto il primo episodio.

Di cosa parla A League of Their Own

Richiamando l’omonimo film del 1992 diretto da Penny Marshall, A League of Their Own racconta le storie – sia relativamente alla sfera privata, sia sul campo da gioco e durante il campionato – di alcune donne che vogliono giocare a baseball a livello professionistico intorno agli anni ’40. Tra i temi trattati dalla serie ci sono anche la questione razziale e la sessualità.

A League of Their Own è basato su una storia vera?

La serie, come accennato, è basata sulla sceneggiatura cinematografica del film omonimo, scritta da Lowell Ganz e Babaloo Mandel. Quella sceneggiatura era a sua volta basata sulla storia di Kim Wilson e Kelly Candaele. Quindi la risposta è sì: A League of Their Own si ispira a vicende davvero accadute.

Kelly Candaele, infatti, è una politica, regista, insegnante e scrittrice la cui madre, Helen Callaghan, ha giocato cinque stagioni nella All-American Girls Professional Baseball League, vincendo anche il “batting title" nel 1945. Considerando che ancora oggi lo sport femminile viene spesso considerato di serie B rispetto a quello maschile, ricevendo una copertura mediatica decisamente inferiore, è facile immaginare che all’epoca stereotipi e difficoltà per le atlete fossero significativamente maggiori.

Kelly Candaele, comunque, prima di scrivere la storia per il film del 1992, aveva dedicato agli anni da giocatrice di baseball professionista della madre anche un documentario, sempre intitolato A League of Their Own.

Il cast di A League of Their Own

Il cast della serie include Abbi Jacobson, Chanté Adams, D’Arcy Carden, Gbemisola Ikumelo, Roberta Colindrez, Nick Offerman, Saidah Arrika Ekulona, Kate Berlant, Kendall Johnson, Kelly McCormack, Alex Désert, Priscilla Delgado, Aaron Jennings, Molly Ephraim, Melanie Field e Dale Dickey.

Quando esce A League of Their Own

Tutti gli otto episodi di A League of Their Own escono il 12 agosto 2022 su Prime Video.

