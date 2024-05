Batman: Caped Crusader, la serie di animazione è in arrivo

Fonte foto: Prime Video

Batman sta per arrivare su Prime Video in una veste inedita. Esce infatti quest’estate sulla piattaforma di streaming l’attesissima, nuova serie di animazione Batman: Caped Crusader, prodotta da Warner Bros. Animation, Bad Robot Productions e 6th & Idaho. I dieci episodi sono una rivisitazione della ben nota mitologia di Batman, il più celebre dei supereroi DC, attraverso lo sguardo visionario dei creatori ed executive producers della serie, ovvero J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm.

Cos’è e di cosa parla Batman: Caped Crusader

Basata sui personaggi della DC, la serie di animazione Batman: Caped Crusader porterà il pubblico a Gotham City, la città in cui i corrotti sono più numerosi dei buoni e i criminali agiscono (quasi) indisturbati.

A provare a fermarli c’è il ricco Bruce Wayne. Apparentemente è un uomo superficiale e impegnato a sperperare la vasta fortuna ereditata dai genitori in attività frivole e dionisiache, ma si tratta in realtà di una copertura messa in piedi per distogliere l’attenzione dalla sua doppia vita.

Per compiere la sua crociata personale per la giustizia, infatti, Wayne diventa Batman, un personaggio che Prime Video, presentando la serie di animazione, descrive come «un freddo e implacabile vendicatore del male, apparentemente più macchina che uomo».

In seguito alle sue azioni da giustiziere, Batman trova degli alleati inaspettati nel Dipartimento di Polizia di Gotham City e nel Gotham City Hall. Ma ci saranno anche diverse conseguenze letali e impreviste.

I personaggi di Batman: Caped Crusader

Tra i personaggi della nuova serie di animazione c’è Selina Kyle, alias Catwoman: un’ereditiera festaiola e viziata che, sebbene abbia perso i suoi privilegi e le sue fortune dopo che il padre è stato incarcerato per appropriazione indebita, non vuole rinunciare a vivere nel lusso. Per riuscirci, indossa la maschera di Catwoman.

Nella trama c’è spazio anche per la dottoressa Harleen Quinzel, ovvero Harley Quinn. Alla luce del giorno Quinzel è una brillante psichiatra che ha in cura alcuni personaggi di spicco dell’élite di Gotham, ma quando veste i panni di Harley Quinn si trasforma in una calcolatrice spietata e inquietante, il cui obiettivo è fare giustizia, a modo suo, ai danni dei più perversi tra i suoi clienti.

Un altro personaggio è il commissario Jim Gordon, un ex poliziotto di quartiere vicino alla pensione che è stato assunto perché tollerasse il sistema corrotto di Gotham senza pestare piedi. In realtà Gordon, irreprensibile, si scontra costantemente con poliziotti corrotti e politici disonesti.

Il vero cattivo della storia è Clayface, pseudonimo di Basil Karlo. Attore di serie B frustrato, ha tratti somatici particolari che gli impediscono sia di accedere a ruoli cinematografici più classici sia di corteggiare la donna che ama. Karlo si sottopone quindi a un siero sperimentale che lo sfigura, rendendolo anche pazzo: vede così la luce Clayface, tragico villain in cerca di vendetta.

Quando esce la serie animata di Batman

Batman: Caped Crusader sarà disponibile in esclusiva su Prime Video da giovedì 1° agosto 2024.