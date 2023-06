Beats Studio3: le super cuffie di Apple crollano di prezzo

Le Beats Studio3 Wireless sono cuffie di altissimo livello che promettono performance davvero da top di gamma, disponibili per oggi in super offerta su Amazon

Come ben noto agli appassionati di musica, sul mercato esiste una grande varietà di cuffie che, generalmente, sono adatte a un utilizzo quotidiano e senza troppe pretese. Per salire di livello e passare a un modello professionale o semi-professionale, bisogna spendere cifre piuttosto importanti ma, per tutti coloro che non vogliono compromessi sulla qualità audio, è un sacrificio da fare quasi obbligatoriamente.

Le Beats Studio3 Wireless sono pensate per tutti coloro che cercano delle cuffie consumer ma semi-professionali, capaci di garantire una riproduzione sonora di altissimo livello e che non rinunciano nemmeno a un design moderno e affascinante, pienamente coerente con lo stile che da sempre contraddistingue i prodotti Apple.

Il prezzo non è proprio contenuto, ma grazie ad Amazon è possibile acquistare le cuffie con uno sconto di oltre 100 euro sul prezzo di listino. L’occasione perfetta per rinnovare il proprio comparto audio con un dispositivo che non teme confronti.

Beats Studio3 Wireless – Cuffie Wireless a padiglione – Chip Apple W1

Beats Studio3 Wireless: scheda tecnica

Le Beats Studio3 Wireless rappresentano un’ottima soluzione in quanto a qualità audio e caratteristiche tecniche all’avanguardia, confermandosi come uno dei migliori dispositivi per l’ascolto di musica oggi disponibili per l’utente.

Il modello Studio3 ha buona parte delle migliori tecnologie del settore, a partire dal processore Apple W1 sviluppato appositamente dall’azienda di Cupertino per l’ascolto di musica in altissima qualità.

Un altro dei punti di forza di queste cuffie è la tecnologia per la Cancellazione attiva del rumore (Pure ANC) che elimina in modo efficace i rumori esterni, garantendo all’utente un suono avvolgente e lontano da qualsiasi distrazione.

Presente anche una modalità per la calibrazione audio in tempo reale che garantisce un suono nitido in qualsiasi condizione di utilizzo. Non mancano nemmeno microfoni di ottima qualità che consentono di utilizzare questo dispositivo anche per le chiamate, mantenendo la voce chiara anche in ambienti piuttosto rumorosi.

Nonostante siano sviluppate da Apple, grazie al Bluetooth 4.0 le Beats Studio3 Wireless possono essere utilizzate con qualsiasi tipo di dispositivo, dagli smartphone Android e iOS fino ad arrivare ai tablet, ai computer e ai televisori.

Possibile anche la condivisione audio per trasmettere in wireless qualsiasi file multimediale in riproduzione anche con altre cuffie Beats o AirPods.

Infine, le Beats Studio3 Wireless promettono fino a 40 ore di autonomia, disattivando l’ANC. Riattivandolo, invece, si scende a 22 ore che, comunque, è un ottimo risultato.

Beats Studio3 Wireless: l’offerta di Amazon

Le Beats Studio3 Wireless promettono una qualità di riproduzione davvero di altissimo livello, che piacerà anche agli audiofili più raffinati.

Trattandosi di cuffie dalle altissime prestazioni il prezzo di listino è importante: per acquistare le Studio3 Wireless, infatti, sono necessari ben 399,95 euro. Tuttavia, grazie all’ottima offerta di Amazon, è possibile comprarle a 295,99 euro (-26%, -103,96 euro) e un prezzo del genere è un’occasione unica, da non lasciarsi sfuggire assolutamente.

