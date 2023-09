Beats Studio3 Wireless: le cuffie Made in Apple sono in sconto

Fonte foto: Hadrian / Shutterstock

Acquistare un paio di cuffie per l’utilizzo quotidiano ma che, al contempo, sappiano garantire una resa sonora di livello, ideale anche per gli audiofili, non è certo una cosa semplice e le opzioni a disposizione dei consumatori sono essenzialmente due: la prima è comprare un dispositivo semi-professionale (o professionale) andando a spendere anche cifre piuttosto importanti, la seconda è accontentarsi di una qualità audio inferiore, andando però a risparmiare qualcosa.

Fortunatamente però, grazie alle offerte Amazon, fare la scelta giusta è un po’ più semplice ed è possibile portare a casa dispositivi ottimi andando anche a risparmiare qualcosa, come nel caso delle Beats Studio3 Wireless, un prodotto consumer ma pensato per offrire una qualità audio di alto livello, ottima anche per quegli ascoltatori più esigenti. Per le prossime ore il prezzo scende sotto i 350 euro e con uno sconto del genere è difficile non lasciarsi andare anche considerato il fatto che Beats è un’azienda di Apple.

Beats Studio3 Wireless: scheda tecnica

Le Beats Studio3 Wireless sono cuffie over-ear con risposta in frequenza 20-20.000 Hz. Parliamo di un dispositivo di ottimo livello con la promessa di una resa sonora di qualità, grazie anche al potente processore Apple W1, sviluppato appositamente dal colosso di Cupertino per la riproduzione musicale.

Presente anche la tecnologia per la Cancellazione attiva del rumore (Pure ANC), una soluzione che elimina i rumori di fondo, permettendo all’ascoltatore di ascoltare musica senza alcuna distrazione.

La modalità per la calibrazione audio in tempo reale, inoltre, garantisce un sound nitido in qualsiasi condizione di utilizzo, anche in contesti non particolarmente silenziosi.

Grazie ai microfoni in dotazione è possibile utilizzare le Beats Studio3 Wireless anche per le chiamate, con particolare attenzione alla voce, sempre chiara e cristallina anche in ambienti molto rumorosi.

Le cuffie, pur essendo sviluppate da un’azienda del gruppo Apple, possono essere utilizzate anche con smartphone e tablet Android, non solo con iPhone e iPAd, oltre che con tutti i device compatibili, come PC e televisori.

Interessante anche l’autonomia: Beats promette fino a 40 ore di riproduzione musicale (senza ANC) che scendono a 22 quando l’utente utilizza anche la modalità di cancellazione attiva del rumore. Comunque cifre più che sufficienti per chi passa molte ore fuori casa.

Beats Studio3 Wireless: l’offerta di Amazon

Beats Studio3 Wireless sono un prodotto dalle grandi potenzialità, destinato a chi vuole una riproduzione sonora di altissimo livello in qualsiasi condizione di utilizzo. Ottimo, dunque, non solo per il quotidiano, ma anche per tutti quegli audiofili che non accettano compromessi quando si tratta di qualità.

Il prezzo di listino è di 399,95 euro, giustificato chiaramente dall’ottimo comparto tecnico e dalle performance che queste cuffie possono offrire. Fortunatamente grazie all’offerta su Amazon è possibile portare a casa le Beats Studio3 Wireless a 345 euro (-14%, 54,95 euro), uno sconto più che interessante che potrebbe fare gola a molti.

