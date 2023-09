Beats Studio Buds+: le cuffiette Apple in super sconto

Fonte foto: Beats

Prima di acquistare un paio di auricolari wireless bisogna, anzitutto, capire di cosa si ha bisogno e quale sarà l’utilizzo finale delle cuffie: bisogna valutare l’efficienza della modalità di cancellazione Attiva del Rumore, l’autonomia ed eventuali funzioni più o meno specifiche. Insomma, prima di acquistare delle nuove cuffie occorre uno "studio della materia", così da non sbagliare e non spendere soldi inutilmente.

Grazie a Amazon, però, fare la scelta giusta è un po’ più semplice ed è possibile portare a casa prodotti ottimi a prezzi molto convenienti, come le Beats Studio Buds+ prodotte da Beats (cioè da Apple) che per le prossime ore sono disponibili in super offerta.

Beats Studio Buds+: scheda tecnica

Le Beats Studio Buds+ sono cuffiette in-ear compatte, progettate per essere indossate anche per diverse ore con il massimo comfort.

Rispetto al passato, questo nuovo modello ha microfoni molto più grandi e un nuovo sistema di ventilazione che permette una qualità audio di buon livello con un confort elevato.

Tra le particolarità, anche un trasduttore a due strati molto flessibile sviluppato per bassi più puliti e una minore distorsione del suono, anche durante le chiamate.

Per migliorare ulteriormente la qualità delle chiamate, Beats ha installato dei nuovi microfoni in grado di rilevare la voce e, sfruttando dei sofisticati algoritmi, eliminare il rumore di fondo, migliorando la resa vocale durante la conversazione.

Le Beats Studio Buds+ hanno anche una modalità di Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) molto migliore rispetto al passato e una Modalità Trasparenza che permette all’utente di ascoltare anche i rumori ambientali senza il bisogno di togliersi le cuffiette.

Presente anche l’audio spaziale in grado di simulare un ambiente sonoro tridimensionale, per un’esperienza di ascolto immersiva.

Per collegare gli auricolari ai propri device Android o iOS compatibili, si può utilizzare il Bluetooth 5.2 che garantisce collegamenti stabili anche a diversi metri di distanza e consente anche di utilizzare le funzioni di pairing rapido, per accoppiare le cuffie a qualsiasi dispositivo in pochi secondi.

Molto buona l’autonomia: Beats che promette 5 ore di ascolto con ANC attivo e fino a 8 ore con ANC disattivato, Inoltre, utilizzando la custodia di ricarica si arriva a circa 22 ore di ascolto, con la possibilità di ottenere un’altra ora di autonomia con soli cinque minuti di ricarica.

Presente, infine, la certificazione IPX4, che attesta la resistenza degli auricolari agli spruzzi d’acqua e al sudore e li rende dunque perfetti per essere utilizzati anche durante gli allenamenti.

Beats Studio Buds+: l’offerta su Amazon

I Beats Studio Buds+ sono auricolari molto interessanti che si collocano in una fascia medio-alta del mercato (come tutti i prodotti Apple) e promettono una buona qualità del suono e un utilizzo confortevole anche se indossati per molte ore.

Il prezzo di listino è di 199,95 euro ma grazie all’offerta Amazon si scende fino a 161,99 euro (-19%, -37,96 euro), e con uno sconto così resistere è davvero difficile.

