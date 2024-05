Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Su figure a dir poco affascinanti come Beethoven non si smetterà mai di fare ricerche. Lo dimostra il fatto che sia stata condotta una nuova analisi su una ciocca dei capelli del celeberrimo compositore. I dati suggeriscono che a causare la sua sordità possa essere stata un’intossicazione da piombo. Ad avanzare questa ipotesi, a seguito della scoperta, è stato un gruppo di studiosi che ha pubblicato le analisi sulla rivista Clinical Chemistry.

La morte di Beethoven

Non si è mai riusciti a fare davvero chiarezza sulle cause della morte di Ludwig van Beethoven, il cui nome è ben impresso nella mente di chiunque a questo mondo. Due secoli fa, il 7 maggio, si esibì nuovamente dopo una pausa di ben 12 anni. Salì su un palco di Vienna per condurre la Sinfonia n. 9, per la gioia del suo pubblico.

Ben note le sue precarie condizioni: completamente sordo e con un corpo ormai stanco e compromesso dal continuo bere. Aveva al tempo 53 anni e sarebbe morto tre anni dopo, con tanti dubbi ancora irrisolti. Cosa provocò la sua sordità? Una piaga nella sua vita, che lo colpì quando non aveva ancora compiuto 30 anni. Alcuni sviluppi di una ricerca ancora in corso suggeriscono che potesse aver subito un’intossicazione da piombo.

Il fatto che esista una ricerca dedicata alla morte di Beethoven non è qualcosa che stupisce. Sono in pratica due secoli che gli esperti si arrovellano in merito alla sua dipartita. Nello specifico l’obiettivo è quello di spiegare il deperimento del suo fisico, a partire da quella insolita sordità manifestata in giovane età. A ciò si aggiunsero crampi addominali, flatulenze, diarrea e un fisico debilitato e privo d’energia. Di seguito alcune ipotesi e l’ultima in ordine cronologico.

Cosa ha ucciso Beethoven

In passato si è ipotizzato che Beethoven fosse affetto da una sindrome del colon irritabile. Al tempo stesso si è ipotizzata la sifilide, come causa scatenante del suo malessere. Inoltre, è stata considerata l’ipotesi di un’insufficienza renale, forse accompagnata da una forma di diabete.

E la sordità? Forse frutto di una malattia degenerativa, come ad esempio l’osteite deformante. Ciò comporta una formazione eccessiva di materiale osseo. In alcuni casi può incidere sull’udito. Tali supposizioni sono frutto delle analisi delle testimonianze di chi all’epoca visse con lui, assistendolo negli ultimi anni della malattia. I racconti però variano molto e possono essere fuorvianti. Per questo motivo si è iniziato a seguire un differente approccio, con l’analisi di campioni prelevati dal suo corpo.

In particolare ci si è concentrati su alcune ciocche di capelli, prelevate in varie epoche. È però complesso verificarne l’autenticità. Il tutto viene confrontato con altri campioni, di certo suoi, attraverso esami del DNA.

Un gruppo di ricerca della Mayo Clinic negli Stati Uniti è alla ricerca di eventuali accumuli di metalli pesanti. Ciò avrebbe potuto spiegare i suoi tanti problemi di salute. Identificata una concentrazione di 258 microgrammi di piombo per grammo in una ciocca di capelli e 380 microgrammi per grammo in un’altra. Un’enormità, se si pensa che in condizioni normali la concentrazione dovrebbe essere di 4 microgrammi.

Un’intossicazione da piombo, probabilmente. A ciò si aggiungono anche altri elementi, come mercurio e arsenico, 13-14 volte superiori ai valori solitamente rilevati. È possibile che a causare questa intossicazione sia stata la sua passione per il vino.

Tra fine Settecento e inizio Ottocento, infatti, non era insolito che al vino venisse aggiunto del sale di piombo. Lo si usava come dolcificante per migliorare il sapore delle bevande di bassa qualità. Inoltre anche altri strumenti per la vinificazione contenevano piombo, come i turaccioli, ad esempio, trattati in alcuni casi con il sale di piombo, così da migliorarne la tenuta.