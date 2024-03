Beetlejuice, il ritorno dello spiritello dopo 36 anni

Fonte foto: Warner Bros./Trailer

Era il 1988 quando Tim Burton dirigeva il film Beetlejuice – Spiritello porcello, che all’epoca riscosse un notevole successo di critica (vinse anche l’Oscar per il miglior trucco) e commerciale. Trentasei anni più tardi, è finalmente in arrivo il sequel Beetlejuice Beetlejuice, alias Beetlejuice 2, sempre firmato da Tim Burton e distribuito da Warner Bros. Pictures. In uscita nei cinema quest’anno, il sequel vede tornare sul grande schermo alcuni attori e attrici iconici del primo film.

Trama e anticipazioni su Beetlejuice 2

La realizzazione del sequel è stata abbastanza travagliata. Tim Burton e la Warner Bros. avevano parlato del possibile prosieguo del film Beetlejuice – Spiritello porcello già nel 2013. Nel 2014 si era diffusa la notizia che fossero in corso le trattative per includere nel cast Winona Ryder e Michael Keaton (entrambi faranno effettivamente parte del sequel). Negli anni successivi si sono però susseguite conferme e smentite su Beetlejuice 2,e poi per un po’ non se ne è più parlato. Solo nel 2023 il film è stato confermato da Warner Bros.

Nel film Beetlejuice del 1988 una coppia rimane vittima di un incidente. I due capiscono di essere morti e di essere diventati dei fantasmi e, quando tornano nella loro ex casa, scoprono che questa è stata occupata da nuovi abitanti, l’eccentrica famiglia Deetz. Per spaventarli, i coniugi chiamano Beetlejuice, un subdolo e pervertito bio-esorcista il cui ruolo (al contrario degli esorcisti classici) è terrorizzare gli esseri umani così che i fantasmi possano trovare pace.

Nel sequel Beetlejuice 2, tre generazioni della famiglia Deetz tornano nella casa di Winter River dopo un’inaspettata tragedia familiare. Astrid, la figlia adolescente di Lydia, scopre il modellino della città in soffitta e apre accidentalmente il portale per l’Aldilà. A quel punto è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e lo spiritello dispettoso torni in azione.

Il cast di Beetlejuice 2: vecchi e nuovi attori

L’attore candidato all’Oscar Michael Keaton torna nel suo ruolo iconico, cioè quello di Beetlejuice. Accanto a lui nel cast di Beetlejuice 2 tornano anche Winona Ryder (nota per Stranger Things e Piccole donne) nel ruolo di Lydia Deetz e la vincitrice di due Emmy Catherine O’Hara (Schitt’s Creek e La sposa cadavere) nei panni di Delia Deetz.

Nei cast del sequel ci sono però anche diverse new entry. Jenna Ortega, che ha già lavorato con Tim Burton nella serie Netflix Mercoledì, sarà la figlia di Lydia, Astrid. Completano il cast Justin Theroux (visto in Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi e The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre, I film di Matrix), Arthur Conti (House of the Dragon) e Willem Dafoe (Povere Creature! e Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità).

La sceneggiatura è firmata da Alfred Gough & Miles Millar (Mercoledì) ed è basata sui personaggi creati da Michael McDowell e Larry Wilson. Haris Zambarloukos (Shark 2 – L’abisso, Assassinio sull’Orient Express) è direttore della fotografia.

Quando esce Beetlejuice 2

Beetlejuice Beetlejuice (o più brevemente Beetlejuice 2) uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 5 settembre 2024, distribuito da Warner Bros. Pictures.