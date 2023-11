Big Little Lies, Nicole Kidman fa un annuncio a sorpresa

Fonte foto: Jaguar PS / Shutterstock

Big Little Lies avrà una terza stagione? Non è la prima volta che se ne parla e anche in questo caso a smuovere le acque, e a lasciare poco spazio ai dubbi, è stata una dichiarazione rilasciata da Nicole Kidman, attrice che nella serie interpreta una delle tre protagoniste. La serie HBO Big Little Lies (in Italia trasmessa da Sky e in streaming su NOW con la traduzione Piccole grandi bugie) è creata da David E. Kelley e basata sull’omonimo romanzo di Liane Moriarty. La prima stagione ha debuttato nel 2017 ed è composta da sei episodi, mentre la seconda stagione (otto episodi) è arrivata nel 2019. Cosa sappiamo invece di questa ipotetica terza stagione?

Cosa ha detto Nicole Kidman

Rispondendo ad alcune domande durante un evento sportivo di golf in Florida alcuni giorni fa, Nicole Kidman ha detto: «Ho adorato Big Little Lies. Vi daremo una terza stagione, solo per vostra informazione». Kidman, oltre che attrice protagonista, è anche produttrice esecutiva della serie: le sue parole sembrano dunque attendibili, sebbene HBO per il momento non abbia smentito né confermato questo annuncio a sorpresa.

In realtà non è la prima volta si parla della realizzazione di Big Little Lies – stagione 3. Già nel 2021, riesponendo alle domande dei giornalisti, Kidman aveva affermato che il terzo capitolo della serie fosse in arrivo, addirittura già in sviluppo. Lo showrunner David E. Kelly in passato aveva a sua volta parlato dell’intenzione di proseguire con una terza stagione, ma senza indicare delle tempistiche precise.

All’epoca di questa dichiarazione alcune attrici protagoniste della serie erano in effetti impegnate su altri set; dunque, si era ipotizzato che il progetto di Big Little Lies 3 fosse nell’aria, ma temporaneamente in stand by per questo motivo. Non solo: anche la prematura scomparsa del regista e produttore esecutivo Jean-Marc Vallée, avvenuta il 25 dicembre 2021, ha comprensibilmente rallentato la corsa.

Big Little Lies 3: cosa sappiamo

La trama di Big Little Lies racconta di tre amiche e madri (interpretate da Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Shailene Woodley) le cui vite quotidiane, fatte di piccoli e grandi problemi, vengono improvvisamente scosse da un omicidio che avviene durante una festa nella scuola frequentata dai loro figli. Non ci sono al momento informazioni sull’ipotetica trama della terza stagione.

Nel cast delle prime due stagioni figurano anche Zoë Kravitz, Laura Dern e Meryl Streep, ma non è ancora chiaro quali attrici e attori parteciperanno alla terza stagione. Sicuramente ci sarà Nicole Kidman, dato che è stata lei a fare l’annuncio a sorpresa e a dirsi da anni desiderosa di riunire il cast per una nuova stagione. Kravitz, invece, in passato ha affermato che non se la sarebbe sentita di girare dei nuovi episodi di Big Little Lies senza Jean-Marc Vallée.