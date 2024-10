Meryl Streep protagonista di una miniserie basata su Le correzioni

Fonte foto: Apple TV+

Pubblicato nel 2001, Le correzioni è probabilmente il romanzo che ha regalato il successo a Jonathan Franzen, oggi uno dei più importanti scrittori contemporanei statunitensi. Premiato con il National Book Award e il James Tait Black Memorial Prize, dopo qualche tentativo fallimentare il libro sta per essere finalmente adattato in una serie tv prodotta da CBS Studios e che dovrebbe avere come protagonista Meryl Streep.

Cosa sappiamo della serie tv Le correzioni

La serie tv tratta da Le correzioni è al momento ancora nelle primissime fasi di sviluppo; dunque, non ci sono molti dettagli confermati sul cast e sulla trama. Sicuramente sappiamo che la sceneggiatura è nelle mani dello stesso Franzen, che sarà anche produttore esecutivo della serie tv insieme a Mark Roybal e Nicole Clemens.

La serie tv in realtà attualmente non ha ancora ricevuto il “via libera” ufficiale, tanto che deve ancora essere proposta alle varie piattaforme di streaming. Solo dopo questo passaggio sarà possibile sapere se la miniserie verrà effettivamente prodotta e su quale piattaforma sarà possibile vederla.

Le altre serie tv con Meryl Streep

Se realizzata, la serie dovrebbe includere nel cast l’attrice Meryl Streep che sarebbe, con questo nuovo progetto, al suo terzo ruolo da protagonista in una miniserie.

Streep è infatti già stata protagonista delle miniserie Olocausto (del 1978) e Angels in America (del 2003), ma nel corso della sua carriera ha preso parte a diverse altre serie tv. Tra queste, le più recenti sono Big Little Lies – Piccole grandi bugie, Only Murders in the Building e Extrapolations – Oltre il limite (nella foto).

Di cosa parla Le correzioni: la trama

Le correzioni racconta gli intricati rapporti e le vicende umane dei membri della famiglia Lambert, originaria di una piccola città del Midwest.

Quando Alfred, capofamiglia in pensione, inizia a manifestare i segni di una malattia neurodegenerativa, l’apprensiva moglie Enid si incaponisce per riunire i tre figli Gary, Chip e Denise a casa, così da passare il Natale insieme prima che le condizioni di Alfred peggiorino.

Le correzioni, la serie tv mai realizzata

In passato c’era già stato un tentativo (fallito) di realizzare una serie tv basata su Le correzioni. Nel 2011 infatti HBO aveva chiesto a Noah Baumbach di girare un episodio pilota di una possibile miniserie.

La prima puntata includeva nel cast Chris Cooper, Dianne Wiest, Ewan McGregor, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans e Greta Gerwig. Franzen sarebbe stato produttore esecutivo. Il progetto non si è però mai concretizzato, dato che nel 2012 HBO ha espresso l’intenzione di non portarlo avanti.

Prima di questo progetto per diversi anni, tra il 2001 e il 2007, si era parlato anche di un possibile adattamento cinematografico. Nonostante il susseguirsi di notizie e ipotesi su cast, regia e sceneggiatura, non è stato (per ora) realizzato alcun film.