Black Adam, la storia del supereroe

Fonte foto: Sky

Conoscete la storia del supereroe DC di Kahndaq, un uomo vendicativo dotato di poteri divini e liberato dopo cinque millenni di prigionia? Se la risposta è no, è arrivato il momento di recuperare. Va in onda questa sera, lunedì 3 luglio su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, il film Black Adam, il primo lungometraggio dedicato alla storia di questo personaggio. Il protagonista è interpretato da Dwayne Johnson, mentre la sceneggiatura è scritta da Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani ed è basata sui personaggi della DC creati da Bill Parker e C.C. Beck.

Abbonati a Now per vedere Black Adam

Il cast di Black Adam

Oltre a Dwayne Johnson, noto come The Rock, nel cast di Black Adam ci sono Aldis Hodge nei panni di Hawkman, Noah Centineo in quelli di Atom Smasher e Sarah Shahi in quelli di Adrianna. Marwan Kenzari (già in Assassinio sull’Orient Express e La Mummia) è Ishmael; Quintessa Swindell (già in Voyagers e Trinkets) è Cyclone e Bodhi Sabongui (già in A Million Little Things) è invece Amon. Infine, Pierce Brosnan interpreta il ruolo di Dr. Fate.

Di cosa parla Black Adam: la trama

Diretto da Jaume Collet-Serra, questo film è l’undicesima pellicola del DC Extended Universe e, come già accennato, è l’adattamento cinematografico dei fumetti DC Comics su Black Adam, l’antieroe per eccellenza. La sua storia viene appunto raccontata per la prima volta sul grande e sul piccolo schermo da questo lungometraggio.

Questa è la trama: anticamente a Kahndaq gli Dei conferirono poteri onnipotenti a Teth-Adam, che però utilizzò queste capacità straordinarie e illimitate per compiere una vendetta. L’uomo-dio venne così imprigionato e divenne Black Adam. Cinquemila anni più tardi Black Adam è ormai diventato una leggenda. Tornato finalmente in libertà dopo la lunghissima prigionia, il protagonista scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei tempi moderni, ovvero la Justice Society composta da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.

Dove vedere Black Adam in streaming

Il film è stato distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures nel 2022 (doveva uscire nel 2021 ma è stato rimandato a causa della pandemia). A livello globale si è rivelato un flop: la perdita economica stimata si aggira infatti tra i 50 e i 100 milioni di dollari. Questo insuccesso ha bloccato sul nascere la possibilità del sequel, che pure era stata messa (ma solo in via ipotetica) in cantiere.

Il film adesso è visibile in tv e in streaming per la prima volta. Black Adam va infatti in onda oggi, lunedì 3 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 anche su Sky Cinema Action. Sarà inoltre tramesso in streaming su NOW e sarà disponibile on demand, anche in 4K.

Abbonati a Now per vedere Black Adam