Black Friday Amazon 2022: i migliori robot aspirapolvere in offerta

Tra i prodotti più ricercati e venduti in questo Black Friday 2022 di Amazon troviamo sicuramente i robot aspirapolvere. E non può essere altrimenti: questi dispositivi hi-tech hanno rivoluzionato il mondo della pulizia, permettendo a tantissime persone di risparmiare tempo e di gestire al meglio la propria vita quotidiana. In questi 10 giorni di offerte dedicate al Black Friday 2022 troviamo tantissimi robot in offerta e tutti con sconti eccezionali che superano addirittura il 60%. E in più c’è anche la possibilità di pagarli a rate a tasso zero.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte del momento e le abbiamo raggruppate in base al brand, in modo che possa essere più semplice trovare il prodotto che risponde meglio ai vostri bisogni.

Se i prezzi presenti nei banner dei prodotti non sono aggiornati, cliccateci e aprite la pagina su Amazon: lì vi apparirà il prezzo e lo sconto esatto. Inoltre, per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2023.

iRobot

Quando si parla di robot aspirapolvere, iRobot è una garanzia. L’azienda ha decenni di esperienza nel settore della robotica ed è diventata una dei punti di riferimento in questa speciale nicchia. E in questo Black Friday 2022 di Amazon troviamo tantissimi modelli in offerta con sconti interessantissimi che permettono di risparmiare centinaia di euro. Per chi vuole spendere poco, ad esempio, troviamo l’iRobot Roomba 692 a meno di 180€ grazie allo sconto del 40%. Salendo di livello c’è il Roomba i3 con base per lo svuotamento in offerta con il 43% di sconto e si risparmiano 300€. Disponibile su Amazon anche l’iRobot Braava Jet m6, robot lavapavimenti disponibile sempre con uno sconto del 43%.

Xiaomi

Il colosso cinese ha portato in Italia anche i suoi robot aspirapolvere che ben presto si sono affermati come tra i più interessanti e con il miglior rapporto qualità-prezzo. E grazie alle offerte di questo Black Friday 2022 di Amazon diventano veramente dei best buy. In particolar modo lo Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, robot aspirapolvere lowcost lanciato quest’anno e che grazie allo sconto del 37% troviamo al minimo storico. Altrettanto interessante la promo dedicata al Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra (con stazione di svuotamento inclusa), prodotto top di gamma e con una potenza d’aspirazione con pochi eguali. Con lo sconto Amazon si risparmiano 150€ sul prezzo di listino.

Ecovacs

I robot aspirapolvere di Ecovacs sono tra i più apprezzati sul mercato. Anche in questo caso si tratta di un’azienda con tantissimi anni nel settore e che ha lanciato sul mercato tante soluzioni differenti per pulire efficacemente la propria abitazione. Hanno dei prezzi di listino molto interessanti e oggi lo diventano ancora di più grazie agli sconti del Black Friday 2022 di Amazon. Sconti che arrivano fino al 46% per l’Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure e che permettono di risparmiare 250€ sul prezzo di listino (e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero). Ecco le offerte migliori

Rowenta

Spesso si associa il nome Rowenta all’aspirapolvere a traino o alla scopa elettrica. L’azienda negli ultimi anni si è lanciata anche nel mondo dei robot aspirapolvere e con risultati più che discreti. I dispositivi offrono funzionalità avanzate, lavano anche i pavimenti e possono essere controllati da remoto tramite l’app per lo smartphone. E in questo Black Friday 2022 li troviamo in offerta con sconti eccezionali che arrivano fino al 66% e fanno risparmiare quasi 700€ sul prezzo di listino. Come nel caos del robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer Serie 120 AI che oltre ad avere uno sconto del 66% permette anche il pagamento a rate a tasso zero.

Altrettanto interessanti anche le offerte su altri robot aspirapolvere Rowenta, come ad esempio quella disponibile sul modello lowcost Rowenta X-Plorer Serie 50 che troviamo scontata del 58% a meno di 185€.

Cecotec

Non mancano in questo Black Friday 2022 di Amazon i robot aspirapolvere Cecotec, dispositivi con un prezzo molto allettante e inferiore rispetto a quelli della concorrenza. In questo evento speciale li troviamo con sconti che si avvicinano al 50% e con il prezzo che scende sotto il 200€. Se non volete spendere centinaia di euro, questi sono i modelli che fanno per voi.

