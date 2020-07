Black Shark 3S, le caratteristiche del gaming smartphone lowcost

Black Shark 3S, il gaming smartphone lowcost targato Xiaomi, sarà lanciato sul mercato in Cina il prossimo 31 luglio. La risposta di Xiaomi nel mondo dei gaming smartphone al Lenovo Legion e Asus Rog Phone 3 non si fa attendere e anche il Black Shark 3S sarà equipaggiato con un processore Snapdragon 865+.

Lo scorso marzo era stato annunciato il lancio sul mercato di Black Shark 3, ma negli ultimi giorni è stato ufficializzato che non si vedrà l’arrivo della versione Black Shark 3 Pro. Intanto però Xiaomi ha ufficializzato il lancio del Black Shark 3S per fine luglio e i rumors sulle caratteristiche si fanno sempre maggiori in rete. Oltre al chipset che sfida gli altri gaming smartphone appena arrivati in commercio, si parla di uno schermo S-AMOLED con una frequenza di refresh alta e dalle dimensioni di almeno 6.67 pollici.

Black Shark 3S, le caratteristiche

Il design del nuovo gaming smartphone non sarà differente dai suoi predecessori, ma a fare la differenza sarà il chipset. Black Shark 3S sarà equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 865+, RAM fino a 12 GB e uno spazio di archiviazione interno fino a 256 GB. Il sistema operativo del gaming smartphone lowcost potrebbe essere Joy UI basato su Android 10. Ottime le prestazioni dello schermo da 6.67 pollici S-AMOLED in risoluzione Full HD+, con refresh rate di almeno 90 Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotocamere, Black Shark 3S sarà equipaggiato con un sensore frontale da 20 megapixel, mentre sul retro troveremo una configurazione tripla con sensore principale da 64 megapixel, secondario da 13 megapixel ultra-wide e il terzo sensore da 5 megapixel per la profondità. La batteria da 4720 mAh supporta la ricarica rapida da 65 W e non manca un lettore di impronte digitali sotto il display.

Black Shark 3S, data di lancio

Solo la scorsa settimana Luo Yuzhou, CEO di Black Shark, aveva annunciato l’arrivo del gaming smartphone lowcost. Poi l’annuncio ufficiale che prevede l’uscita di Black Shark 3S per il 31 luglio in Cina, anche se l’azienda non ha fornito informazioni sulle caratteristiche. Una mossa che arriva in contemporanea al lancio di altri nuovi gaming smartphone, con l’azienda che non vuole cedere terreno ai competitor. Per quanto riguarda il prezzo, Xiaomi continuerà ad adottare la propria filosofia: molto probabilmente verrà lanciato in Cina a un prezzo inferiore ai 400 euro, almeno per la versione base.