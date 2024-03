Blackview Mega 1 ufficiale: scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Blackview ha presentato ufficialmente il suo nuovo il Blackview Mega 1 un device che, stando alle dichiarazioni dall’azienda cinese, arriva sul mercato con l’idea di migliorare nettamente quanto fatto fino a questo punto nel settore dei tablet, portando nelle mani dei consumatori un device efficiente e dalla buona scheda tecnica.

Nonostante questa premessa, bisogna comunque specificare che il Blackview Mega 1 altro non è che un tablet di fascia intermedia, dove spicca sicuramente lo schermo da 11,5 pollici (ottimo per il multitasking), una grande autonomia e una fotocamera posteriore da 50 MP, una caratteristica piuttosto atipica per un prodotto del genere, ma sicuramente apprezzata dagli utenti.

Oltre a questo il device arriva sul mercato con l’interfaccia utente Doke OS 4.0, una soluzione orientata alla produttività (ma senza esagerare), con tante utilissime funzioni che possono semplificare notevolmente la vita dell’utente, come l’app Workspace, ad esempio, che aiuta a separare il lavoro dalla vita privata, tramite la creazione di diversi account, da gestire in modo facile e veloce.

Blackview Mega 1: scheda tecnica

Il Blackview Mega 1 ha uno schermo LCD IPS che misura 11,5 pollici, con risoluzione 2.4K e frequenza di aggiornamento variabile fino 120 Hz.

Il processore in dotazione è un MediaTek Helio G99 con due tagli di memoria 8/12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione che l’utente può espandere fino a 1TB tramite una scheda microSD.

Non manca la funzione Virtual RAM che consente di ottenere fino a 12 GB di RAM in più attingendo dalla memoria interna del tablet.

Molto interessante il comparto fotografico composto da un sensore principale da 50 MP (cosa davvero rarissima per un tablet) e una fotocamera frontale da 13 MP che trova posto su uno dei lati più lunghi del dispositivo.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 4G LTE, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Interessante anche il comparto audio composto da quattro altoparlanti, che promettono una resa sonora di qualità.

La batteria è da 8.800 mAh, con ricarica via cavo da 33 W, con un’autonomia stimata di almeno 24 ore di utilizzo intenso. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente Doke OS 4.0 una soluzione, come già detto, ottima per la produttività.

Infine, è presente nella confezione l’apposita smart pen di Blackview, un device di buona qualità che permette di espandere ulteriormente gli utilizzi di questo tablet, consentendo all’utente di prendere appunti a mano libera o di disegnare.

BlackView Mega 1: prezzo e disponibilità

Il nuovo Blackview Mega 1 è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda cinese in tre colorazioni differenti: Space Grey, Sky Blue e Dreamy Purple. Il prezzo suggerito per il pubblico è di: