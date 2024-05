Amazon, il prezzo del telefono è crollato: 70% di sconto

Fonte foto: Blackview

Oramai Amazon ci ha abituato bene: prezzi super vantaggiosi anche per i dispositivi da poco usciti sul mercato, con tutti i vantaggi riservati dal sito di e-commerce, compresa una spedizione rapida e la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 14 giorni dall’acquisto. In alcuni casi riesce a superare sé stesso lanciando delle promo lampo che è impossibile farsi sfuggire. E questa è proprio una di quelle. Stiamo parlando dell’offerta disponibile sul telefono Blackview N1000, un cellulare che fonde il meglio degli smartphone e il meglio dei telefonini dei primi anni 2000. Un dispositivo pensato per coloro che vogliono spendere pochissimo, che non amano gli schermi touch e che soprattutto sono alla ricerca di un telefono super resistente e quasi indistruttibile.

Tutte caratteristiche che ritrovi in questo Blackview N1000, cellulare lanciato da poco sul mercato e dotato anche di un sistema operativo che ti permette di installare tutte le app che utilizzi di più, compreso WhatsApp, Facebook e Google Maps. Come detto, però, a catturare l’attenzione è l’offerta che trovi oggi su Amazon. Questo telefono veramente unico nel suo genere è disponibile con un doppio sconto che ti fa risparmiare il 70% sul prezzo consigliato e lo paghi meno di 70 euro. Un’offerta così per un cellulare con queste caratteristiche non la si era mai vista. Non fartela scappare e clicca subito sul link qui in basso.

Blackview N1000 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo e un’offerta così non la si era mai vista per un telefono così interessante. Su Amazon trovi il Blackview N1000 in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. In pagina trovi un primo coupon che fa scendere il prezzo del 50%, a cui aggiungere un secondo buono sconto del 20%. In questo modo lo paghi solamente 59,99 euro. Un’offerta eccezionale per un telefono già disponibile per essere spedito e che ricevi a casa nel giro di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Non finisce qui: hai tutto il tempo per testarlo fino in fondo avendo a disposizione 14 giorni per effettuare il reso gratuito.

Blackview N1000: le caratteristiche

Non è il classico smartphone di cui ti parliamo solitamente. Il Blackview N1000 è un telefono che arriva dal passato, ma che raccoglie al proprio interno il meglio della modernità. Design da cellulare dei primi anni 2000, ma il cuore tecnologico è al passo con i tempi, grazie alla presenza di un sistema operativo che ti permette di installare tutte le app che utilizzi maggiormente, a partire da WhatsApp, Facebook e Google Maps.

Il design ricorda in tutto e per tutto i telefoni di un’altra epoca, ma con alcune caratteristiche uniche. Ad esempio la sua resistenza. Il Balckview N1000 è un telefono (quasi) indistruttibile e che ha superato i test militari USA. Resiste agli urti, alle cadute, alla polvere e anche agli sbalzi di temperatura. Se hai la passione per le escursioni e il trekking, è il telefono perfetto per te. Oppure è il cellulare perfetto per i tuoi nonni o i tuoi genitori anziani, avendo sia i tasti grandi sia un bottone SOS che si attiva appena premuto.

Un cellulare che nasconde tante funzioni speciali. Supporta la rete 4G e quindi può collegarsi a internet ed è dotato anche di una fotocamera posteriore che assicura scatti di buona qualità. Non mancano giochi, app e anche la radio FM. Altra punto di forza è la batteria: con un singolo ciclo di ricarica riesci a coprire più giorni con un utilizzo normale. Ricevi anche gli aggiornamenti del sistema operativo con nuove funzionalità. Cosa chiedere di più a questo prezzo?

