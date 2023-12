Fonte foto: Bluetti

Bluetti, azienda americana che produce dispositivi per l’accumulo di energia off-grid, ha annunciato la sua presenza alla prossima edizione del CES, la fiera dedicata all’elettronica di consumo che si svolgerà tra il 9 e il 12 di gennaio 2024 a Las Vegas. In occasione dell’evento, Bluetti mostrerà le potenzialità della tecnologia SwapSolar in grado di combinare la power station smart AC180T e il nuovo frigorifero 3 in 1 MultiCooler, con batteria LFP (Litio Ferro Fosfato). Sempre al CES, poi, ci sarà il debutto di AC240, nuova power station water resistant.

Power station e frigo 3 in 1 con SwapSolar

Tra i nuovi prodotti Bluetti in mostra al CES ci sarà la power station AC180T. Si tratta di un prodotto dotato di un design modulare, con due batterie che funzionano in modo indipendente e che possono essere utilizzate sia all’interno della power station che estratte (singolarmente) per poi essere installate, sfruttando il sistema SwapSolar, all’interno del frigorifero MultiCooler.

Le batterie hanno una capacità di 716,8 Wh e una potenza in uscita di 1.200 W. Si ricaricano fino all’80% in 45 minuti e hanno un ingresso per la ricarica tramite pannello solare da 500 W di potenza.

Il frigorifero MultiCooler è un prodotto 3 in 1 ed è, quindi, capace di refrigerare, congelare e produrre ghiaccio. Ci sono due scomparti separati, con possibilità per l’utente di differenziare la temperatura. La capacità è di 40 litri per il frigo e 9 litri per il freezer.

Secondo i dati forniti dall’azienda, il freezer può raggiungere la temperatura di 0°C, partendo da 30°, in appena 15 minuti. Con le sole batterie interne, MultiCooler è in grado di offrire almeno 6 giorni di refrigerazione.

Bluetti ha anticipato il lancio di AC180T e MultiCooler per il prossimo 31 gennaio 2024. Nel frattempo, l’azienda ha confermato che dal 9 gennaio è prevista la partenza di una campagna di crowdfunding su Indiegogo.

AC240: nuova power station water resistant

Tra le novità che Bluetti porterà al CES 2024 troviamo anche AC240, una power station che arricchisce la gamma di prodotti water resistant dell’azienda. AC240 è in grado di fornire 2.400 W di potenza e, quindi, di alimentare frigoriferi, condizionatori, microonde e altri dispositivi pensati per l’uso outdoor.

La power station integra una batteria LFP da 1.536 Wh che può alimentare un frigorifero standard per un giorno intero. Per la ricarica della batteria servono 70 minuti con una normale presa a muro oppure circa 2 ore con un pannello solare da 1.200 W.

Da segnalare la certificazione IP65 che garantisce una protezione contro acqua e polvere, rendendo la power station un prodotto ideale per l’uso all’aperto, in spiaggia, in barca o in tanti altri contesti. C’è anche la batteria di espansione B210 che fornisce altri 2.150 Wh.

Per gli utenti c’è la possibilità di aggiungere fino a quattro moduli extra per raggiungere una capacità totale di 10 kWh. Per il momento, l’azienda non ha fornito dettagli in merito alla commercializzazione della nuova power station water resistant.