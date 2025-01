Dreame svela al CES 2025 le tecnologie per il futuro della pulizia domestica

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Dreame ha svelato quattro tecnologie che andranno ad arricchire la sua gamma in futuro: ecco le novità mostrate al CES 2025

Fonte foto: Dreame

Dreame ha scelto il CES 2025 per svelare alcune tecnologie che andranno ad arricchire la sua gamma di prodotti nell’anno appena iniziato. Si tratta di una serie di nuove soluzioni studiate per migliorare, sempre di più, l’efficacia della pulizia dei ben noti robot aspirapolvere lavapavimenti del brand cinese, apprezzatissimo in Italia.

Le nuove tecnologie Dreame

Tra le novità mostrate da Dreame in occasione del CES 2025 c’è il sistema ProLeap che punta a risolvere uno dei principali problemi dei robot aspirapolvere. Il sistema in questione, infatti, garantisce al robot la possibilità di utilizzare due gambe retrattili in grado di consentire il superamento degli ostacoli, fino a un’altezza massima di 6 centimetri.

In questo modo, i robot di Dreame saranno in grado di effettuare i cicli di pulizia evitando le interruzioni dovute ai piccoli gradini o ad altri tipi di ostacoli di questo tipo che potrebbero limitarne il movimento, impedendo l’accesso a un’area della casa.

Un’altra soluzione molto interessante che entrerà a far parte della gamma Dreame è rappresentata da VersaLift. Si tratta di un sistema che permette al robot aspirapolvere di ridurre l’altezza da terra, con l’obiettivo di poter pulire anche sotto a divani, letti e mobili, raggiungendo quelle aree in cui lo spazio è molto limitato e, di solito, i robot non riescono ad accedere.

Sfruttando il sistema VersaLift, il robot di Dreame può abbassarsi fino a raggiungere un’altezza di 8,9 centimetri. Combinando le due tecnologie, l’azienda punta a rendere ancora più semplice la pulizia di casa, risolvendo alcune delle criticità che possono limitare l’efficacia dei robot della sua gamma.

Ad arricchire la gamma di Dreame ci sarà anche il braccio robotico Bionic Multi-Joint. Questo braccio avrà il compito di migliorare la precisione della pulizia, riuscendo a spostare oggetti lungo il percorso e a raggiungere le aree dove le spazzole del robot non possono arrivare. Il braccio è in grado di estendersi fino a 30 centimetri di distanza e può sollevare oggetti fino a 400 grammi.

Un sistema molto simile è stato presentato, sempre al CES 2025, anche da Roborock.

Dreame, inoltre, ha svelato la docking station Multi-Mop che può contenere fino a tre paia di mop che il robot può utilizzare per pulire le diverse aree di casa, evitando la contaminazione tra le stanze durante i cicli di pulizia.

Quando arrivano

Dreame ha confermato che i sistemi ProLeap e VersaLift saranno disponibili sui nuovi prodotti della serie X50, che già comprende alcuni dei modelli di riferimento della gamma del brand. Per quanto riguarda Bionic Multi-Joint e la docking station Multi-Mop, invece, bisognerà attendere il prossimo futuro e i futuri annunci da parte dell’azienda. Maggiori dettagli in tal senso potrebbero arrivare, in ogni caso, nel corso del 2025.