Bose QuietComfort SE: le cuffie di alta qualità ad un prezzo per molti, ma non per tutti

Bose sta per presentare una nuova edizione delle sue note e apprezzate cuffie over-ear QuietComfort 45 (in foto), le attese Bose QuietComfort SE. Sebbene il dispositivo non sia ancora stato presentate ufficialmente, il noto giornale WinFuture ci rivela che le il modello "SE" è già ampiamente presente (con la scheda dettaglia) sui siti di diversi rivenditori e sul canale ufficiale YouTube dell’azienda.

Di altissima qualità, seppur "SE" (quindi in versione "economica"), il dispositivo di Bose ha un prezzo inferiore ai modelli superiori, ma ancora non per tutti. C’è di buono, però, che con l’arrivo imminente sul mercato delle nuove QuietComfort SE le attuali QuietComfort 45 costano già molto meno del prezzo di listino.

Bose QuietComfort SE: come sono

Essendo molto simile alle Bose QuietComfort 45, il modello in arrivo è probabilmente una sua variante con alcuni dettagli differenti, ma dalle medesime caratteristiche estetiche.

Detto questo, le Bose QuietComfort SE garantiscono un eccellente sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC), che ha lo scopo di ridurre notevolmente il rumore ambientale, ma offrono anche la modalità Aware Mode, per ascoltare parte del rumore ambientale all’interno delle cuffie al fine di non restare completamente isolati dal mondo. Le Bose QuietComfort SE sono utilizzabili anche con l’app di Bose, quindi hanno l’equalizzatore regolabile.

La batteria delle nuove cuffie over-ear del colosso dell’audio promette un’autonomia fino a 24 ore e può essere ricaricata completamente in circa 2,5 ore (in 15 minuti di ricarica, altre tre ore di riproduzione). L’alimentazione viene fornita tramite una porta USB Type-C integrata, mentre la connessione allo smartphone avviene con la tecnologia Bluetooth 5.1. o con il jack da 2,5 mm.

A differenza delle QuietComfort 45, che vengono fornite di una custodia rigida, il modello SE viene corredato di una custodia morbida.

Prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda il prezzo, non dovrebbe esserci alcuna differenza tra le nuove Bose QuietComfort SE e il modello precedente Bose QuietComfort 45. Dato che al lancio le Bose QuietComfort 45 avevano un costo di 349 euro, ci aspettiamo che anche le SE costino la stessa cifra.

Nel frattempo, però, il prezzo delle ancora ottime Bose QuietComfort 45 è sceso su Amazon a 278 euro.