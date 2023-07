Cosa c'è di nuovo su Prime Video ad agosto 2023

Fonte foto: Hugh Stewart/Prime Video

Sono tante le novità in arrivo su Prime Video ad agosto 2023. Si attende con interesse, ad esempio, la nuova serie Ascolta i fiori dimenticati (nella foto). The Lost Flowers of Alice Heart è il titolo originale. Basata sul best-seller d’esordio di Holly Ringland, la serie in sette episodi racconta la coinvolgente ed emozionante storia di Alice Hart, dall’infanzia fino all’età adulta, e i misteri della sua famiglia. Tra i film, invece, c’è attesa per il nuovo Rosso, bianco e sangue blu, una storia leggera di rivalità e amicizia (e forse qualcosa di più) tra il figlio della presidente degli Stati Uniti e il principe d’Inghilterra. Ecco cos’altro c’è di nuovo su Prime Video ad agosto 2023.

Le serie di agosto 2023 su Prime Video

Tra le serie in arrivo su Prime Video ad agosto 2023 c’è anche Shelter (chiamata più precisamente Harlan Coben’s Shelter), una nuova serie in otto episodi, tratta dall’omonimo romanzo di Harlan Coben, che si preannuncia ricca di mistero. Il mistero non manca nemmeno nella seconda stagione di Cruel Summer, serie antologica che propone questo mese una nuova storia da brivido ambientata in una cittadina affacciata sul Pacifico nord-occidentale.

1° agosto : Be Cool, Scooby Doo! 1, Baby Looney Tunes 2

: Be Cool, Scooby Doo! 1, Baby Looney Tunes 2 4 agosto : Ascolta i fiori dimenticati

: Ascolta i fiori dimenticati 11 agosto: Cruel Summer 2

Cruel Summer 2 18 agosto : Harlan Coben’s Shelter

: Harlan Coben’s Shelter 31 agosto: Fairy Tail 1 e 2

I film di agosto 2023 su Prime Video

Tra i film in arrivo su Prime Video ad agosto 2023 c’è Bandit, con Mel Gibson: basato sulla storia di The Flying Bandit, racconta di un affascinante criminale di professione che evade da una prigione negli USA e si costruisce una nuova identità in Canada, dove mette a segno decine di altri colpi. Gli attassati invece è una commedia italiana ambientata in sud Italia: in un paesino già messo in ginocchio dalla crisi economica e dalla pandemia, una coppia di sconosciuti si allea per far sparire le cartelle esattoriali (e dunque i debiti) che rischiano di metterli definitivamente in ginocchio. Come ci riescono? Il piano è intrufolarsi nella sede di "Equitù". Se avranno successo… è tutto da vedere!

1° agosto : Catwoman, LEGO Batman

: Catwoman, LEGO Batman 3 agosto: Vernom – La furia di Carnage

Vernom – La furia di Carnage 6 agosto: La primavera della mia vita

La primavera della mia vita 7 agosto: Bandit

Bandit 11 agosto : Rosso, bianco e sangue blu

: Rosso, bianco e sangue blu 15 agosto: A Star Is Born, Interstellar, Cosa voglio di più

A Star Is Born, Interstellar, Cosa voglio di più 18 agosto: Ma cosa ci dice il cervello

Ma cosa ci dice il cervello 19 agosto: Il tuttofare

Il tuttofare 20 agosto: Till: Il coraggio di una madre

Till: Il coraggio di una madre 24 agosto: Operazione Kandahar

Operazione Kandahar 28 agosto: Belfast

Belfast 30 agosto: Sono tornato, Sconnessi

Sono tornato, Sconnessi 31 agosto: Gli attassati