Bridgerton 3, ci sono grandi novità (nel cast e nella trama)

La notizia che il protagonista della terza stagione di Bridgerton, dopo le stagioni dedicate prima Daphne e poi ad Anthony, sarebbe stato il secondogenito Benedict era data quasi per certa. E invece non sarà così: lo ha rivelato, con un colpo di scena degno di questo nome, l’attrice Nicola Coughlan.

L’idea che il filo rosso della narrazione sarebbe stata la storia di Benedict derivava soprattutto dal fatto che, fino a questo momento, gli autori della serie hanno seguito accuratamente (seppur con qualche licenza creativa) i romanzi di Julia Quinn, che hanno appunto ispirato la creazione di Bridgerton. E il terzo volume, intitolato La proposta di un gentiluomo, è dedicato proprio al secondogenito della famiglia e al suo amore complicato con Sophie. Invece, la trama della terza stagione si baserà sul quarto romanzo della saga, intitolato Un uomo da conquistare e dedicato a Colin e Penelope.

Cosa ha detto Nicola Coughlan

A dare l’annuncio, come accennato, è stata l’attrice Nicola Coughlan, che nella serie tv interpreta Penelope Featherington ed è inoltre il volto e la penna segreti di Lady Whistledown.

«In quanto Lady Whistledown, ho mantenuto un segreto per un bel po’ di tempo ma ora posso confermarvi che la terza stagione racconterà la storia d’amore di Colin e Penelope». Queste le parole con cui l’attrice ha svelato non solo il tema della terza stagione, ma anche il fatto che l’amicizia tra i due diventerà qualcosa di più. Al momento, infatti, Penelope è segretamente innamorata di Colin da molto tempo, mentre lui non ha mai dato segno di reale interesse. Anzi, nel finale della seconda stagione l’abbiamo visto parlare in modo sgradevole dell’amica, credendo di non essere sentito.

Le novità nel cast

Le novità di Bridgerton 3 non finiscono qui: c’è un cambio di guardia nel cast. Francesca, la sesta figlia di Lady Violet, fino a questo momento è stata interpretata da Ruby Stokes e ha avuto un ruolo decisamente marginale nella trama, comparendo solo in pochissime scene nei primi tre episodi. I fan si aspettavano che la giovane avrebbe avuto più spazio nella seconda stagione, ma così non è stato. Anzi, la sua figura, decisamente poco approfondita e raccontata, al contrario di quanto accade nei romanzi, è rimasta una sorta di mistero.

Non sarà più così: lo si intuisce dal fatto che Netflix ha optato per un recasting e, dalla prossima stagione, Francesca avrà il volto dell’attrice britannica Hannah Dodd, che ha 27 anni ed è nota per aver recitato recentemente in Anatomia di uno scandalo.

Quando esce Bridgerton 3

Le riprese della terza stagione di Bridgerton inizieranno tra la primavera e l’estate 2022. L’uscita dei nuovi episodi, dunque, dovrebbe avvenire nel 2023 su Netflix.