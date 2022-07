Bridgerton 3: iniziate le riprese

Le riprese di Bridgerton 3 sono ufficialmente iniziate. Lo ha fatto sapere Netflix, che ospiterà le nuove puntate prossimamente (probabilmente nel corso del 2023). La notizia è stata ribadita anche in un video postato sull’account Instagram della serie che mostra gli attori di nuovo riuniti sul set.

Gli interpreti, inquadrati in sequenza, mostrano a favore di camera due e poi tre dita alzate, a segnalare il fatto che ci si lascia alle spalle la seconda stagione per avviare finalmente la lavorazione della terza. Chiudono il breve video Nicola Coughlan, alias Penelope, e Luke Newton, alias Colin: la prima è seduta su una carrozza e chiede al collega se voglia salire. «Andiamo», risponde lui entrando nell’abitacolo. Una chiusura metaforicamente perfetta per segnalare che finalmente la "macchina della terza stagione" si è messa in moto e anche che i protagonisti saranno proprio Colin e Penelope.

La trama: di cosa parla Bridgerton 3

Come noto, infatti, ogni stagione di Bridgerton – esattamente come i libri di Julia Quinn da cui la serie è tratta – è dedicata a un diverso personaggio, o meglio, a una diversa coppia di personaggi che inevitabilmente affronta complesse vicissitudini sentimentali. È arrivato il turno di Penelope e Colin, il cui rapporto, alla fine della seconda stagione, si era incrinato. La ragazza, infatti, amica di vecchia data di Colin ma da sempre segretamente innamorata di lui, lo aveva sentito fare dei commenti sgradevoli sul suo conto con alcuni amici.

Colin ne è all’oscuro e all’inizio della terza stagione, di ritorno da un viaggio estivo particolarmente stimolante, non sa spiegarsi perché l’amica lo tratti con così tanta freddezza. Penelope, da parte sua, dopo l’accaduto ha deciso di mettere da parte la cotta per Colin e di trovare un marito, preferibilmente un uomo che le dia abbastanza indipendenza per continuare a condurre la sua doppia vita come Lady Whistledown, che tra l’altro diventa sempre più difficile portare avanti.

Penelope fatica nel suo intento di sposarsi, anche perché non ha molta confidenza con corteggiamenti e atteggiamenti seduttivi. Colin, desideroso di riconquistare la sua amicizia, si offre quindi di farle da mentore. Ma quando i suoi consigli per trovare un marito iniziano a funzionare davvero, Colin deve interrogarsi su ciò che prova davvero: Penelope è solo un’amica o prova qualcosa di diverso?

A complicare le cose per Penelope c’è anche l’allontanamento dalla storica amica Eloise (Claudia Jessie), che alla fine della seconda stagione ha scoperto la vera identità di Lady Whistledown.

Il cast: chi c’è di nuovo in Bridgerton 3

Nel cast di Bridgerton 3, oltre ai nomi già noti, si aggiungono delle new entry. Daniel Francis (già visto in Stay Close) interpreta Marcus Anderson, un uomo carismatico che attira l’attenzione, e anche l’ira, dell’alta società. Sam Phillips (The Crown) veste i panni di Lord Debling, un nobile con interessi insoliti ma di grande ricchezza. James Phoon (Wreck) è invece Harry Dankworth, un giovane di incredibile bellezza, ma povero di spirito e di intelligenza.