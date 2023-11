Brutte notizie: Prime Video ha cancellato queste serie tv

Fonte foto: Prime Video

Le notizie riguardo la cancellazione di alcune serie tv avevano iniziato a circolare già durante gli oltre sei mesi di sciopero degli sceneggiatori della WGA e degli attori della SAG-AFTRA. Ora che entrambe le agitazioni sono terminate e che Hollywood è uscita dall’impasse, le case di produzione e le piattaforme di streaming stanno valutando attentamente la loro programmazione con l’obiettivo principale di concentrare sforzi e risorse sui prodotti di maggiore e certo successo, lasciando inevitabilmente indietro alcuni titoli. Ecco perché si sente ancora parlare di serie tv cancellate: un annuncio che di recente ha interessato anche Prime Video.

Prime Video, serie tv cancellate: quali sono

In questi giorni Prime Video ha confermato la cancellazione di tre serie tv. Una di queste è Gli orrori di Dolores Roach, serie (composta da una stagione) uscita sulla piattaforma a luglio 2023.

Basata sull’omonima serie podcast di successo su Spotify, la serie ha per protagonista Dolores Roach (interpretata da Justina Machado) che viene rilasciata dopo sedici anni di carcere, frutto di una condanna ingiusta, e ritrova una Washington Heights diversa e totalmente riqualificata. Un vecchio amico tossico, Luis (Alejandro Hernandez), le permette di vivere e lavorare come massaggiatrice nel seminterrato del suo negozio di empanadas. Ma la ritrovata stabilità svanisce presto e Dolores sarà costretta a spingersi al limite per sopravvivere.

Non avrà una nuova stagione nemmeno la commedia romantica With Love. La seconda stagione della serie è uscita a giugno 2023 e continua a raccontare le vicissitudini dei fratelli Lily e Jorge Diaz e della loro numerosa famiglia.

Negli ultimi episodi, che non avranno un seguito dato che With Love è stata cancellata, Lily ha concluso la sua storia con Santiago e decide di concentrare tutte le sue energie sulla sua attività di make-up styling, su sé stessa e sui suoi progetti personali. Quando sia Santiago sia Nick le confessano i loro sentimenti, però, Lily si interroga su cosa sia meglio per il suo futuro. Nel frattempo, Jorge comincia a chiedersi se lui e Henry siano davvero compatibili e se la loro storia sia davvero la favola che sogna.

Harlan Coben’s Shelter avrà una nuova stagione?

La terza serie di Prime Video cancellata è Shelter. La prima stagione è uscita ad agosto 2023 e segue la storia di Mickey Bolitar che, dopo che la morte improvvisa del padre, inizia una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey, e scopre che il piccolo e apparentemente quieto paese in realtà nasconde una lunga sfilza di sparizioni e misteri.

La serie thriller in otto episodi è tratta dell’opera dell’autore bestseller Harlan Coben, infatti è stata presentata al pubblico di Prime Video anche con il titolo Harlan Coben’s Shelter. Nel cast della prima stagione, che resterà dunque senza un seguito, ci sono Jaden Michael nel ruolo di Mickey Bolitar e poi Constance Zimmer, Adrian Greensmith, Abby Corrigan, Tovah Feldshuh, Sage Linder e Brian Altemus.