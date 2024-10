C'è già una novità sul cast della quinta stagione di The Boys

È stata annunciata la prima new entry nel cast della quinta e ultima stagione di The Boys. Intanto, ci sono già altre anticipazioni sul gran finale

Fonte foto: Prime Video

La strada è ancora lunga, ma è ormai già iniziato il viaggio verso la quinta stagione di The Boys che, come annunciato nel corso dell’estate, sarà l’ultima. L’account social della serie tv – le cui prime quattro stagioni sono già disponibili su Prime Video – ha ufficialmente annunciato in questi giorni la prima new entry nel cast. Il nuovo attore farà parte della stagione 5 con un ruolo regolare di cui però, al momento, non si conoscono ancora i dettagli.

Le novità nel cast di The Boys 5

La prima aggiunta al cast di The Boys 5 è Daveed Diggs. Rapper e attore statunitense, classe 1982, Diggs è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli nel musical Hamilton, in La Sirenetta e in Snowpiercer. Per il momento non sappiamo quale ruolo interpreterà, ma a quanto pare sarà tra i personaggi principali.

New S5 crumbs… let’s all welcome Daveed Diggs to The Boys family, shall we? He’ll be playing a character in the show. That’s all ya get for now. pic.twitter.com/rgEf740UNN — THE BOYS (@TheBoysTV) September 24, 2024

Per ora non sono state comunicate altre new entry, ma c’è da scommettere che nei prossimi mesi seguiranno altri annunci di questo tipo. Sicuramente nei nuovi episodi tornerà con un ruolo regolare Jensen Ackles, alias Soldatino (Soldier Boy). Tra l’altro l’attore sarà anche il protagonista di Vought Rising, un nuovo spin-off prequel incentrato sulle origini della Vought.

Nel cast di The Boys 5 torneranno inoltre i già noti attori protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie e Cameron Crovetti.

Victoria Neuman tornerà in The Boys 5?

Claudia Doumit, che interpreta Victoria Neuman, ha lasciato intendere che non sarà presente nella stagione 5. Chi ha visto il finale della stagione 4 in realtà può bene immaginare il perché: la sua uscita di scena è sembrata decisamente definitiva. Ma con The Boys non si sa mai, no?

In questo caso, però, l’attrice ha detto chiaramente a Deadline che «è tempo che la storia di Neuman finisca» e che ci sono molti altri personaggi e storie avvincenti da seguire nella stagione finale.

Jared Padalecki avrà un ruolo in The Boys 5

È sempre Deadline ad anticipare un’altra potenziale novità nel cast. L’attore Jared Padalecki, che ha lavorato con l’ideatore della serie tv Eric Kripke in Supernatural, ha infatti già detto sì al possibile invito a lavorare nella quinta stagione di The Boys.

«Abbiamo parlato [di un ruolo]», ha confermato l’attore alla testata statunitense. «A questo punto della mia vita da attore, voglio lavorare solo su progetti a cui tengo davvero o con persone a cui tengo davvero, e ovviamente io ed Eric [Kripke] saremo legati indelebilmente per sempre. Lo adoro. Adoro il suo umorismo. Lo adoro come persona, la sua narrazione. Quindi non vedo l’ora. Non penso che la stagione 5 verrà girata fino al prossimo anno, ma sarò pronto quando mi telefonerà».

Anticipazioni sulla trama di The Boys 5

Cosa accadrà in The Boys 5? È ancora presto per conoscere i dettagli della trama, ma dalle interviste rilasciate negli ultimi mesi dagli "addetti ai lavori" si può ricavare qualche interessante anticipazione.

Kripke, ad esempio, recentemente ha sottolineato il fatto che nella quinta stagione nessun personaggio sarà al sicuro: «Non hai la garanzia di chi sopravvivrà perché non devi preservare il cast per un’altra stagione». Nella trama ci si può concedere quindi cose «davvero sconvolgenti e gigantesche». Suona un po’ come una promessa e un po’ come una minaccia, ma, ha assicurato Kripke, «gli sceneggiatori (…) si stanno divertendo già tantissimo».

L’attore Giancarlo Esposito, che interpreta Stan Edgar, intervistato da Deadline ha invece assicurato che The Boys avrà un finale all’altezza della sua fama: oltraggioso, sorprendente ed esplosivo. «Penso che sarà una stagione vorticosa», ha detto. «Quando i supereroi hanno il potere non solo di salvarci, ma anche di farci del male, è lì che lo spettacolo diventa interessante».

Produzione, riprese data di uscita di The Boys 5

È già stato confermato che la quinta stagione di The Boys non arriverà su Prime Video prima del 2026. Interpellato in merito, Kripke ha spiegato che da quando gli sceneggiatori si mettono al lavoro a quando la serie tv è pronta per il debutto in genere passano due anni.

Nel caso di The Boys 5, gli sceneggiatori si sono riuniti circa un mese prima del debutto della stagione 4, che è uscita su Prime Video il 13 giugno. La quinta stagione potrebbe dunque arrivare in streaming intorno alla metà del 2026. Le riprese dovrebbero iniziare invece nel 2025.