C'è un reality show ispirato a 007

Fonte foto: Prime Video

Come ve la cavereste nei panni di James Bond? Nove coppie di «persone comuni» lo hanno scoperto prendendo parte a 007: Road to a Million, disponibile in streaming su Prime Video fra pochi giorni. Dai produttori della saga cinematografica di James Bond, lo show coinvolge diciotto concorrenti in un’epica avventura globale. Tra ambienti estremi da attraversare, pareti da scalare, voli in elicottero, immersioni, immancabili visite al casinò e molto altro ancora, pare proprio che l’esperienza abbia riservato ai partecipanti adrenalina ed emozioni degne di un agente 007.

Lo show ispirato a 007: come funziona

Nello show nove coppie di persone comuni devono superare una serie di sfide ispirate a James Bond per vincere il premio in palio, ovvero un milione di sterline. La mente del gioco è Brian Cox, il controllore. È proprio questo attore britannico (visto di recente in Succession) a seguire le coppie da una grande sala di controllo attraverso alcuni schermi e a decide dove mandarle – ma anche a sogghignare per le loro drammatiche vicende!

Il controllore, infatti, ha nascosto delle domande in diverse località del mondo: dieci per ogni coppia di concorrenti. Per trovare e rispondere a queste domande, le coppie devono affrontare varie sfide avventurose che li metteranno alla prova dal punto di vista sia fisico che mentale. Ogni domanda vale una somma di denaro: se la risposta è corretta, i concorrenti accumulano i soldi e vanno avanti nel gioco. Se sbagliano, sono eliminati.

L’avventura per i partecipanti sarà davvero globale: la ricerca delle domande nascoste dal controllore li porterà dalle Highlands scozzesi al deserto del Cile, dai vicoli di Venezia alle spiagge della Jamaica.

Quando esce 007: Road to a Million

007: Road to a Million sarà disponibile in streaming dal 10 novembre 2023 in esclusiva su Prime Video.

I film di James Bond in streaming

Se dopo la visione di 007: Road to a Million si accende la voglia di guardare (o riguardare) le adrenaliniche avventure dell’unico e vero agente 007, James Bond, la buona notizia è che è possibile farlo proprio su Prime Video. Lo scorso 1° ottobre l’intera saga cinematografica di James Bond, dai classici del passato fino alle uscite più recenti, è infatti stata resa nuovamente disponibile per lo streaming sulla piattaforma di Amazon.

I film di 007 disponibili su Prime Video attualmente sono Spectre, Skyfall, Quantum of Solace, Casino Royale, La morte può attendere, Il mondo non basta, Il domani non muore mai, GoldenEye, 007- Vendetta privata, 007 – Zona pericolo, 007 – Bersaglio mobile e Octopussy – Operazione piovra. Ci sono inoltre Solo per i tuoi occhi, Moonraker – Operazione spazio, La spia che mi amava, Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro, Agente 007 – Vivi e lascia morire, Agente 007 – Una cascata di diamanti, Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà, Agente 007 – Si vive solo due volte, Agente 007 – Thunderball: operazione tuono, Agente 007 – Missione Goldfinger, Agente 007, dalla Russia con amore e Agente 007 – Licenza di uccidere.