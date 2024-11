C'è una novità importante per gli smartphone Samsung

Fonte foto: Samsung

Nel corso della Samsung Developer Conference, il colosso sudcoreano della tecnologia ha presentato Gauss2 l’LLM (Large Language Model) multimodale proprietario di seconda generazione, che andrà a dare vita alle prossime evoluzioni di Galaxy AI.

Stando alle prime dichiarazioni dell’azienda, il nuovo modello è molto più evoluto rispetto al precedente, con prestazioni migliori e maggiore efficienza.

Cosa sappiamo di Samsung Gauss2

Da quanto appreso dalla Developer Conference, Samsung ha intenzione di impiegare Gauss2 all’interno di una vasta gamma di prodotti, tra cui smartphone, tablet, laptop ed elettrodomestici e dare vita a un vero e proprio ecosistema di device AI ancora più smart di quelli attualmente in commercio.

Come già anticipato, le prestazioni del nuovo modello saranno nettamente superiori rispetto al passato con le funzioni basate sull’intelligenza artificiale tra cui Browsing Assist, Call Assist, Chat Assist, Generative AI Edit, Interpreter, Note Assist e Sketch to Image che saranno molto più reattive (da 1,5 a 3 volte più veloci, secondo Samsung) coi contenuti generati che avranno anche una migliore qualità.

Stando alle dichiarazioni ufficiali, Gauss2 sarà disponibile in tre versioni:

Compact, è il modello più piccolo, più veloce e più efficiente e può essere eseguito on-device senza il bisogno di una connessione Internet e sarà destinato smartphone e tablet.

Balanced, è il modello sviluppato per bilanciare prestazioni, efficienza e velocità e potrebbe richiedere una connessione a Internet sempre attiva.

Supreme è la versione più performante di Gauss2 e offre prestazioni migliori, scegliendo in automatico il modello più adatto per le varie attività da eseguire. Non si esclude, inoltre, che questa versione possa essere riservata ad ambiti professionali specifici.

Non è ancora chiaro se questi modelli saranno gratuiti (almeno la versione Compact) o se, invece, avranno bisogno di un abbonamento sin da subito, senza attendere gennaio 2026 quando, come già confermato da Samsung, tutta la suite AI diventerà a pagamento.

Quando sarà disponibile Samsung Gauss2

Stando a quanto dichiarato da Samsung durante la sua Developer Conference il nuovo modello è attualmente in uso da circa il 60% degli sviluppatori della divisione DX,oltre che da una buona parte dei dipendenti.

Gauss2, al momento, viene utilizzato come aiuto durante le operazioni di codifica tramite l’assistente code.ai, per sintetizzare i documenti, per comporre le e-mail e per la traduzione in tempo reale durante i meeting aziendali. Dovrebbe essere in uso anche tra il personale addetto ai call center che lo utilizzano come strumento per per categorizzare e riepilogare automaticamente le chiamate dei clienti.

Al momento, però, non ci sono ancora informazioni ufficiali sull’arrivo per gli utenti in possesso di dispositivi compatibili, anche se non si esclude che l’azienda sudcoreana possa mostrare al mondo la prossima versione di Galaxy AI già nel corso dell’evento di presentazione dei prossimi Samsung Galaxy S25, attesi per gennaio 2025.