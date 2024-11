C'è una nuova aggiunta al cast di Deadloch 2

Fonte foto: Kane Skennar/Prime Video

Novità nel cast della seconda stagione di Deadloch – Uno strano genere di delitti, black comedy attesa prossimamente su Prime Video. Scritta e creata da Kate McCartney e Kate McLennan, la serie tv australiana ha debuttato nel giugno 2023 ed è stata rinnovata per una seconda stagione un anno dopo. La produzione dei nuovi episodi è iniziata a settembre 2024 e solo in questi giorni è stato comunicato l’arrivo di un nuovo volto celebre.

Luke Hemsworth in Deadloch 2

La new entry nel cast di Deadloch 2 è Luke Hemsworth, già noto tra le altre cose per Westworld e Thor: Love & Thunder.

L’attore australiano interpreterà Jason Wade, creatore e star di "Jason Wade’s Adventures Down Under" nonché proprietario del parco "Jason Wade’s Land of Crocs and Other Animals".

La novità è stata annunciata da Guesswork Television e OK Great Productions. Hemsworth entra nella serie con un ruolo regolare.

Le creatrici, produttrici esecutive e sceneggiatrici Kate McCartney e Kate McLennan hanno dichiarato in una nota stampa: «Luke Hemsworth si unirà al nostro cast nei panni dell’icona del Territorio che combatte i coccodrilli, Jason Wade. Siamo molto contente, perché è perfetto. È un casting perfetto».

Il cast di Deadloch 2

Nel cast di Deadloch 2 ci sono anche Kate Box, Madeleine Sami, Nina Oyama e Alicia Gardiner.

Altri interpreti della stagione 2 già annunciati sono Steve Bisley (già in The Great Gatsby, Mystery Road: Origin, Mad Max), Shari Sebbens (The Sapphires, Thor: Love and Thunder and The Office), Jean Tong (Safe Home, Heartbreak High) e Genevieve Morris (Bloom, No Activity).

Ci sono inoltre Byron Coll (Time Bandits, The Luminaries), Nikki Britton (How to Stay Married), Anthony J Sharpe (Joe v Carole, Human Error), Blake Pavey (Urvi Went to an All Girls School), Damien Garvey (The Artful Dodger, Jack Irish, Rake) e Ngali Shaw (The Twelve, Ladies in Black).

Completano il cast Bev Killick (già in Savage River, Jones Family Christmas), Ling Cooper-Tang (Troppo, Apples Never Fall, Nautilus), Ursula Yovich (Top End Wedding, Mystery Road and the upcoming Top End Bub), Syd Brisbane (High Country, Stateless), Ines English (Last Days of the Space Age) e Lennox Monaghan (Windcatcher).

Deadloch 2: a che punto sono le riprese

Nella seconda stagione di Deadloch Dulcie e Eddie sono a Darwin per indagare sulla morte dell’ex collega di Eddie, Bushy. Quando un cadavere viene ritrovato in una cittadina remota, però, diventa chiaro che l’indagine sarà più complicata del previsto.

La troupe ha terminato le riprese nei Territori del Nord. La produzione si è dunque spostata nel Queensland, negli studios di Brisbane.

Quando esce Deadloch 2

Prodotta da Guesswork Television, OK Great Productions e Amazon MGM Studios, la seconda stagione di Deadloch uscirà prossimamente su Prime Video.

La data esatta non è ancora stata annunciata. La prima stagione, uscita nel 2023, è sempre disponibile sulla piattaforma di streaming.