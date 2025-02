Calcio in TV: è arrivato un altro canale gratis

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Fonte foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock

Pluto TV, il servizio di streaming gratuito di Paramount Global, continua ad espandere la sua offerta di contenuti per diventare una destinazione sempre più interessante per gli appassionati di sport. In questi giorni la piattaforma ha potenziato la sua proposta sportiva con l’aggiunta di due nuovi canali tematici: uno dedicato al calcio e uno dedicato alle arti marziali miste (MMA).

Questa mossa strategica mira ad attrarre un pubblico ancora più ampio, offrendo una varietà di eventi sportivi che spaziano dalle competizioni più tradizionali a quelle più di nicchia.

Pluto TV: i nuovi canali gratis

Su Pluto TV arriva il canale DFB Play, che offre agli appassionati di sport internazionale una finestra sul calcio tedesco. In particolare, il canale trasmette:

DFB-Pokal maschile e femminile

Google Pixel Frauen-Bundesliga (il campionato tedesco di calcio femminile)

German 3. Liga (equivalente della nostra Serie C)

Il canale UFC, invece, offre agli spettatori l’accesso ai combattimenti più spettacolari della Ultimate Fighting Championship, in cui combattono i migliori atleti di arti marziali miste. Il canale, attivo ogni giorno dalle 22:00 alle 6:00, offre agli appassionati di sport di combattimento il meglio del fighting.

L’arrivo di DFB Play e UFC va ad arricchire un portfolio sportivo già piuttosto nutrito, che comprende già altri canali dedicati allo sport:

Pluto TV Sport

FIFA+

World Poker Tour

Triton Poker

Billiard TV

Real Madrid TV

Monster Jam

Robot Wars by MECH+

MODUS Super Series Darts

Dove vedere Pluto TV gratis

Pluto TV è un servizio FAST (Free Ad-Supported Television), il che significa che la visione è gratuita ma interrotta da spot pubblicitari. La piattaforma promette un massimo di quattro spot ogni ora, senza interruzioni all’avvio dei contenuti.

Questo modello di business consente a Pluto TV di offrire un’ampia gamma di contenuti senza richiedere alcun costo agli utenti.

Il modello di business, però regge se gli spettatori sono tanti. Proprio per questo Pluto TV si distingue per la sua facilità di accesso e la sua natura completamente gratuita.

Per vedere i contenuti, infatti, non è necessario registrarsi o sottoscrivere alcun abbonamento: basta semplicemente collegarsi al sito web ufficiale www.pluto.tv, o scaricare l’apposita applicazione. L’app è disponibile per:

Android

iOS (iPhone e iPad)

Smart TV (Samsung Tizen, LG Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV)

Chromecast (anche Chromecast con Google TV)

Inoltre, una selezione di canali Pluto TV è accessibile anche attraverso il servizio Samsung TV Plus per i possessori di Smart TV Samsung.