Come funziona Pluto TV il nuovo servizio streaming gratis in arrivo in Italia

Sta arrivando, anche in Italia, una nuova piattaforma TV in streaming: si chiama Pluto TV ed è “FAST“, cioè Free Ad-Supported Television. O, per chi non mastica l’inglese, gratis con pubblicità. Pluto TV è un servizio di ViacomCBS, il mega conglomerato televisivo americano che trasmette, tra gli altri, i canali internazionali MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Paramount Network.

Pluto TV è il lato free della stessa medaglia di Paramount+, piattaforma di streaming questa volta a pagamento che arriverà in Italia nel 2022. Pluto TV, invece, arriverà molto prima: il debutto è previsto per il 28 ottobre. Parte della programmazione proverrà dal catalogo di Paramount e di altri partner, in totale i canali gratuiti saranno 40 nel giorno dell’avvio delle trasmissioni e potranno aumentare notevolmente in seguito, visto che nei Paesi di lingua spagnola Pluto TV trasmette ben 100 canali. La raccolta pubblicitaria per la piattaforma è stata affidata a Sky Media.

Pluto TV: cosa trasmette

I primi 40 canali di Pluto TV saranno sia tematici che lineari. Gli utenti della nuova piattaforma troveranno di tutto: cinema, serie tv, reality, contenuti per bambini, lifestyle, crime, comedy, sport (anche estremi), gaming.

Tra i canali lineari in esclusiva già annunciati, e disponibili già dal primo giorno, ci sono Pluto TV Azione, Pluto TV Cinema Italiano, Pluto TV Drama e Pluto TV Real Life. ViacomCBS promette il lancio di nuovi canali ogni mese, per tutta la fase iniziale.

Pluto TV: come vederla

Proprio come le altre piattaforme di streaming già note, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e tutte le altre, anche Pluto TV si potrà vedere su una moltitudine di dispositivi.

Da computer sarà sufficiente collegarsi, tramite qualsiasi browser, all’indirizzo www.pluto.tv. In alternativa sarà possibile scaricare le app di Pluto TV per Android, iOS e per i sistemi operativi Smart TV (praticamente tutti i principali: Samsung Tizen, LG WebOS, Amazon Fire TV, Android TV e Chromecast).

I possessori di una Smart TV Samsung troveranno una selezione di canali Pluto TV all’interno del servizio gratuito Samsung TV Plus.