L’India, paese che ogni anno affronta estati caratterizzate da ondate di calore intense, sta vivendo un preoccupante e anticipato aumento delle temperature già all’inizio di aprile. Il caldo estremo che ha colpito diverse regioni indiane ha spinto le autorità a emettere un’allerta gialla in alcune zone, misura che, purtroppo, diventa sempre più frequente a causa dei cambiamenti climatici in corso.

Ondata di calore anticipata, quali regioni sono a rischio

L’inizio di aprile ha visto temperature ben superiori alla media stagionale, soprattutto nell’India settentrionale. Le città di Delhi, Haryana, Punjab, Rajasthan e Gujarat hanno registrato picchi che superano i 40 °C, con previsioni che annunciano ulteriori innalzamenti nelle prossime settimane.

La dichiarazione dell’allerta gialla ha avuto luogo proprio in queste regioni, avvertendo la popolazione che, sebbene il caldo possa essere sopportabile per la maggior parte delle persone, può rappresentare un rischio per neonati, anziani e persone affette da malattie croniche. Si tratta di una misura di sicurezza che mira a sensibilizzare le persone su come proteggersi dal calore estremo, poiché i rischi per la salute sono considerevoli, specialmente per i soggetti vulnerabili.

Le cause del caldo estremo, riscaldamento globale e cambiamenti climatici

Il caldo estremo in India non è una novità durante il periodo estivo, ma il fenomeno sta arrivando con settimane di anticipo rispetto agli standard stagionali, alimentando preoccupazioni tra gli esperti. La causa principale di questo fenomeno va ricercata nei cambiamenti climatici globali, che stanno provocando una continua alterazione dei modelli meteorologici. Secondo Mahesh Palawat, vicepresidente di Skymet, azienda di previsioni meteo, «il passaggio diretto dall’inverno all’estate sta riducendo la durata della stagione primaverile nel nord dell’India». In altre parole, la stagione della primavera sta scomparendo, lasciando spazio a temperature molto alte già nei mesi di aprile e maggio.

Il riscaldamento globale non solo anticipa l’arrivo delle ondate di calore, ma le rende anche più intense e durature. Gli esperti avvertono che queste temperature elevate non sono un fenomeno isolato, ma un segnale di un cambiamento climatico che sta interessando vaste aree del pianeta, influenzando gli equilibri meteorologici in tutto il mondo.

Le conseguenze del caldo estremo su salute e vita quotidiana

L’esposizione prolungata a temperature elevate può avere conseguenze devastanti sulla salute. Colpi di calore, disidratazione, esaurimento e malesseri legati al caldo sono tra i principali rischi connessi alle ondate di calore. L’India, negli ultimi anni, ha visto un incremento significativo di casi di colpo di calore, che hanno causato numerosi decessi.

Nelle città più colpite, l’impatto del caldo si riflette anche sul traffico, sull’approvvigionamento idrico e sulla produttività lavorativa, creando disagi non solo per la popolazione ma anche per l’economia.

Le previsioni per i prossimi mesi, cosa aspettarsi

Secondo le previsioni, l’estate in arrivo si preannuncia particolarmente calda. Non solo l’India settentrionale, ma anche le regioni centrali e orientali potrebbero affrontare temperature ben al di sopra della norma, con periodi di caldo estremo più lunghi del previsto.

La stagione delle ondate di calore in India, tradizionalmente, inizia alla fine di aprile, ma negli ultimi anni il fenomeno è diventato più precoce e frequente, con impatti devastanti sulla salute e sull’ambiente. Il caldo estremo anticipato in India non è solo un campanello d’allarme locale, ma per il mondo intero, che sta assistendo all’aumento dei fenomeni climatici estremi. La lotta contro il riscaldamento globale diventa sempre più urgente.