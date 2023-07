Call My Agent 2: le nuove guest star celebri

Fonte foto: Fabio Lovino/Sky

Sono già in corso le riprese della seconda stagione di Call My Agent, la serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar, remake del cult francese Dix pour cent. La prima stagione è visibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Scritta da Lisa Nur Sultan e diretta da Luca Ribuoli, la serie è stata accolta positivamente sia dal pubblico sia dalla critica. Non a caso lo scorso giugno è stata premiata con il Nastro d’Argento Grandi Serie 2023 come Miglior Serie “Commedia” dell’anno.

Il cast di Call My Agent 2

In Call My Agent 2 tornano tutti i protagonisti della prima stagione: Michele Di Mauro (noto anche per Studio Battaglia e I delitti del BarLume) veste di nuovo i panni di Vittorio, Sara Drago (La grande abbuffata, Jezabel, S/HE) sarà di nuovo Lea, Maurizio Lastrico (America Latina, Fedeltà, Don Matteo) interpreta Gabriele e Marzia Ubaldi (I predatori, Suburra – La serie, L’allieva) sarà sempre Elvira.

Nel cast ci saranno anche Sara Lazzaro nei panni di Monica (già vista in Doc – Nelle tue mani, 18 regali, Volevo fare la rockstar), Francesco Russo in quelli di Pierpaolo (L’Amica Geniale, A Classic Horror Story) e Paola Buratto in quelli di Camilla (Bang Bang Baby). Kaze interpreterà ancora il ruolo di Sofia ed Emanuela Fanelli sarà la stravagante Luana Pericoli.

Gli ospiti speciali di Call My Agent 2

Oltre al cast, sono già noti anche gli ospiti speciali di Call My Agent 2. Anche nei nuovi episodi, infatti, ci saranno alcuni attori, attrici e personaggi dello spettacolo nei panni di loro stessi. Tra le guest star della prima stagione c’era il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino, che ha vinto un Nastro d’Argento speciale proprio per la sua straordinaria performance nella serie.

Le guest star della seconda stagione, invece, saranno Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Elodie e Sabrina Impacciatore. Clienti della CMA a vario titolo, si può stare certi che con le loro carriere e vite private daranno filo da torcere agli agenti e ai loro assistenti.

La trama di Call My Agent 2

Al momento non sono ancora stati diffusi dettagli e anticipazioni precise sulla trama della seconda stagione. Una cosa è certa, però: al centro della storia continueranno a esserci le vicende tragicomiche dell’agenzia CMA, con sede a Roma. Dissacrante e ironica, uno dei punti forti della serie è proprio quello di mostrare il dietro le quinte del mondo dello spettacolo: luci e ombre, humour e glamour, vittorie e compromessi. Certamente i protagonisti nei nuovi episodi dovranno fare fronte a nuove sfide: un nuovo capo, storie d’amore inaspettate, tormenti imprevisti e, ovviamente, le improbabili richieste dei clienti della CMA.

Quando esce Call My Agent 2

La seconda stagione di Call My Agent sarà composta da sei nuovi episodi e arriverà su Sky e in streaming su NOW nel 2024. La data esatta di uscita non è ancora stata annunciata.

