Honor AI Agent, in arrivo un nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale

Fonte foto: Honor

Tra le presentazioni più attese al Mobile World Congress 2025 (MWC), che andrà in scena a Barcellona dal 2 al 6 marzo, c’è sicuramente quella di Honor, pronta a mostrare al mondo il nuovo AI Agent facente parte di Honor Alpha Plan, la strategia del colosso cinese della tecnologia per portare l’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni.

Al momento, non sono ancora state condivise informazioni approfondite al riguardo, ma il breve teaser disponibile mostra diversi modi in cui i futuri smartphone Honor saranno in grado di interagire con altri device in casa grazie all’AI, andando a creare un vero e proprio ecosistema domestico pronto ad affiancare l’utente in qualsiasi situazione.

Cosa sappiamo di AI Agent di Honor

Quando si parla di Agenti AI, si fa riferimento a sistemi intelligenti in grado di eseguire compiti specifici in totale autonomia e senza il bisogno di alcun intervento umano. Honor AI Agent, dunque, sarà in grado di interfacciarsi con i diversi dispositivi AI presenti dentro casa per eseguire operazioni ben definite.

Il teaser, ad esempio, mostra lo smartphone che "si accorge" che l’utente ha dimenticato di caricarlo e va a interfacciarsi con un sistema per la ricarica wireless per provvedere in autonomia al suo fabbisogno energetico. E ancora, all’arrivo di una notifica dall’app di food delivery, il device chiede a un cane robot di andare a ritirare la consegna, senza scomodare l’essere umano.

Molto interessante anche il lato più creativo di queste funzioni AI, con il telefono che è in grado di comporre un brano musicale, partendo da un’idea che, ovviamente, proviene dalla mente dell’utente.

Come evidente dal teaser, l’obiettivo di Honor è quello di portare l’intelligenza artificiale nelle attività quotidiane, aiutando le persone nelle varie attività e interfacciandosi totalmente con i (futuri) dispositivi smart per uso domestico, dagli assistenti virtuali ai robot, che grazie all’AI proprietaria saranno in grado di gestire attività complesse di varia natura.

Quando arriva Honor AI Agent

Honor AI Agent, sarà presentato ufficialmente nel corso del Mobile World Congress 2025, con l’evento già programmato a domenica 2 marzo. Nel corso della presentazione l’azienda cinese dovrebbe rivelare anche la roadmap per l’implementazione della funzione su scala globale e, soprattutto, su quali saranno le caratteristiche necessarie per utilizzarla, indicando magari anche i primi smartphone compatibili.

Al momento, non sono state diffuse maggiori informazioni e per saperne di più non resta, quindi, che attendere la presentazione ufficiale che può essere seguita sui canali del MWC e sulle pagine ufficiali di Honor.