Quando escono le nuove puntate di The Night Agent

Fonte foto: Netflix/X

Ottime notizie per i fan di The Night Agent. Gabriel Basso vestirà i panni del protagonista Peter Sutherland non solo nella seconda, ma anche nella terza stagione. Prima ancora dell’uscita della stagione 2 in streaming, infatti, Netflix ha annunciato in questi giorni il rinnovo per una nuova stagione, la numero 3.

«Siamo molto entusiasti che i nostri fan potranno guardare la seconda stagione di The Night Agent all’inizio del 2025 e abbiamo lavorato duramente per scrivere la terza stagione per offrire al nostro pubblico affezionato altre avventure mozzafiato di Peter Sutherland», ha detto recentemente a Netflix Shawn Ryan, creatore della serie tv basata sul romanzo di Matthew Quirk.

Quando esce The Night Agent stagione 2

Il primo appuntamento da segnare in agenda, come detto, è con The Night Agent stagione 2. I nuovi episodi usciranno su Netflix all’inizio del 2025, in data ancora da confermare.

Mentre il creatore dello show Ryan ha parlato di un debutto «all’inizio del 2025», in un post social il colosso dello streaming ha anticipato che l’uscita avverrà nell’inverno del prossimo anno.

Incrociando le due informazioni, insomma, ci si può lecitamente aspettare il debutto della seconda stagione sulla piattaforma entro marzo 2025.

Una notizia molto importante da The Night Agent 🚨 Stagione 2: In arrivo nell'inverno 2025

Stagione 3: si farà!

Queste nuove foto di Gabriel Basso: un dono pic.twitter.com/zAN7SzG8YV — Netflix Italia (@NetflixIT) October 8, 2024

Trama e cast di The Night Agent 2

Cosa sappiamo della trama e del cast di The Night Agent 2? Per quanto riguarda la prima, si può dire che nella stagione 2 il pubblico vedrà Peter continuare a lavorare nell’organizzazione segreta Night Action con un nuovo incarico che lo spingerà in un mondo pericoloso e in cui è difficile capire di chi fidarsi.

Il cast della stagione 2 invece includerà sia volti già noti agli spettatori sia alcune new entry. Oltre al già citato protagonista, si segnalano Luciane Buchanan, Amanda Warren, Arienne Mandi, Louis Herthum, Berto Colon, Michael Malarkey e Keon Alexander.

Heroes aren't born. They answer the call. Meet The Night Agent on March 23 pic.twitter.com/x1oBof8sGb — Netflix (@netflix) March 9, 2023

Cosa sappiamo di The Night Agent stagione 3

Cosa possiamo dire invece della terza stagione di The Night Agent? Non molto, al momento. L’annuncio del rinnovo è arrivato solo in questi giorni, ma è già stato confermato che la produzione inizierà alla fine del 2024 a Istanbul e che le riprese si svolgeranno a New York nel 2025.

Il protagonista della terza stagione, così come della seconda, resta ovviamente Gabriel Basso. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli né sulla trama né sul cast del terzo ciclo di episodi: per saperne di più bisogna probabilmente aspettare l’uscita e gli sviluppi della seconda stagione.