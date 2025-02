Cape Fear: dopo Javier Bardem, annunciata la co-protagonista

Fonte foto: Shutterstock

C’è un nuovo ingresso nel cast di Cape Fear al fianco della star di “Non è un paese per vecchi” Javier Bardem. Apple TV+ ha avviato ufficialmente la produzione di questa nuova serie tv nell’autunno scorso: scritta dallo showrunner Nick Antosca, già noto per The Act e A Friend of the Family, e con Martin Scorsese, Steven Spielberg e lo stesso Bardem nel ruolo di produttori esecutivi, la serie tv si presenta come un «thriller Hitchcockiano» che esplora l’ossessione dell’America contemporanea nei confronti del genere true crime.

Amy Adams nel cast della serie tv Cape Fear

La trama di Cape Fear ha come protagonisti i coniugi Amanda e Steve Bowden, una coppia di avvocati felicemente sposati. La loro vita viene sconvolta quando il killer Max Cady, che ha fatto parte del loro passato, esce di prigione e torna in libertà. L’uomo è in cerca di vendetta per un torto che ritiene di avere subìto e mette in pericolo la vita dei Bowden.

Si sa da qualche tempo che Bardem interpreterà il killer Max Cady. È notizia recente invece che al cast si è aggiunta Amy Adams: è suo il ruolo di Amanda Bowden.

Adams è nota soprattutto per le sue interpretazioni cinematografiche, ad esempio in Come d’incanto, Junebug, American Hustle, Animali Notturni e Arrival. Per quanto riguarda le serie tv, recentemente ha recitato in Sharp Objects e nel corso della sua carriera ha avuto piccoli ruoli in the Office, West Wing e Buffy, tra gli altri.

Al momento non sono ancora stati annunciati ufficialmente altri membri del cast della nuova serie tv.

Amy Adams joins Javier Bardem in Nick Antosca's adaptation of the classic thriller.#CapeFear – A new series coming to Apple TV+ pic.twitter.com/AlHbFHudyu — Apple TV (@AppleTV) February 11, 2025

Cosa sappiamo della serie tv Cape Fear

La serie tv Cape Fear sarà composta da dieci puntate e sarà disponibile prossimamente su Apple TV+. Il via alla produzione è arrivato a novembre 2024, ma non si sa ancora quando questa novità potrebbe uscire in streaming.

La serie tv è prodotta da UCP, una divisione di Universal Studio Group, e Amblin Television. È basata sul romanzo The Executioners, scritto da John D. MacDonald. In Italia il testo, pubblicato negli anni Cinquanta, è noto con il titolo Il promontorio della paura e successivamente Cape Fear.

Questo romanzo ha già ispirato il film del 1962 Il promontorio della paura e il film del 1991 Cape Fear – Il promontorio della paura, diretto da Martin Scorsese e con protagonisti Robert De Niro (nei panni del killer Max), Nick Nolte, Jessica Lange e Juliette Lewis.

La serie tv di prossima uscita vuole essere appunto un riadattamento contemporaneo di Cape Fear – Il promontorio della paura, e infatti, come accennato, la novità coinvolge nel ruolo di produttori esecutivi sia Scorsese sia Spielberg, che sono stati rispettivamente regista e produttore del film del 1991.