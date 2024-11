Javier Barden protagonista della serie Cape Fear: cosa sappiamo

Remake del film del 1991 di Martin Scorsese, la nuova serie tv thriller in dieci episodi avrà tra i protagonisti l’attore di Non è un paese per vecchi

Semaforo verde per Cape Fear. Apple TV+ ha in questi giorni dato ufficialmente il via ai lavori per questa nuova serie tv firmata dal creatore Nick Antosca e da Martin Scorsese e Steven Spielberg. A rendere il tutto ancora più stellare contribuisce il già annunciato nome di uno dei protagonisti, ovvero Javier Bardem, celebre tra le altre cose per la sua interpretazione in Prima che sia notte e Non è un paese per vecchi.

Cosa sappiamo della serie Cape Fear: la trama

La serie tv sarà scritta dallo showrunner Nick Antosca, già noto per The Act, Candy e A Friend of the Family. Martin Scorsese e Steven Spielberg saranno produttori esecutivi, ruolo ricoperto anche da Javier Bardem.

Per quanto riguarda la trama, in Cape Fear la vita dei protagonisti Amanda e Steve Bowden, una coppia di avvocati felicemente sposati, viene sconvolta quando Max Cady, un famigerato killer che ha fatto parte del loro passato, viene rilasciato ed esce di prigione.

Da queste premesse nasce un racconto lungo dieci puntate che Apple TV+ in una nota stampa definisce «thriller Hitchcockiano». La storia che esplorerà anche l’ossessione contemporanea dell’America nei confronti del true crime

Il cast della nuova serie tv Cape Fear

Bardem interpreterà il killer Max Cady. Per il momento non sono stati annunciati altri componenti del cast. Considerando che il progetto è appena stato approvato ed è ancora in fase di scrittura, probabilmente serviranno alcuni mesi per conoscere ulteriori dettagli e la data di uscita in streaming.

Comunque sia, non è questa la sola novità targata Apple TV+ con Javier Bardem. L’attore presto sarà anche nell’atteso Apple Original Films F1, che uscirà nei cinema di tutto il mondo il 27 giugno 2025 e successivamente sarà disponibile sulla piattaforma di streaming.

Il libro da cui è tratta la serie tv

Prodotta da UCP, una divisione di Universal Studio Group, e Amblin Television, Cape Fear è basata sul romanzo The Executioners, scritto da John D. MacDonald e noto in Italia con il titolo Il promontorio della paura e, in seguito, Cape Fear.

Pubblicato negli anni ’50, il romanzo ha ispirato il film del 1962 Il promontorio della paura, sceneggiato dallo stesso John D. MacDonald e diretto da J. Lee Thompson. Più celebre è però la seconda opera cinematografica tratta da questo libro, anch’essa fonte di ispirazione per la serie tv di prossima uscita: Cape Fear – Il promontorio della paura, remake del 1991 diretto da Martin Scorsese e con protagonisti Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange e Juliette Lewis.

Spielberg, produttore esecutivo della serie tv, aveva prodotto anche il film del 1991.