Carnival Row verso il finale: quando esce?

È solo la seconda stagione, ma una volta uscita questa non ce ne saranno altre. Prime Video ha già annunciato che i prossimi episodi di Carnival Row, in uscita nel 2023, saranno quelli conclusivi. Creata da René Echevarria e Travis Beacham, la serie Original fantasy-drama ha debuttato nel 2019 ed è ambientata in un modo immaginario in cui esseri umani e creature fantastiche si scontrano. Firmata da Amazon Studios e Legendary Televisio, Carnival Row 2 ha ancora per protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne.

La trama di Carnival Row 2

Basata sullo script A Killing on Carnival Row di Travis Beacham, risalente al 2005, la serie Carnival Row racconta una società in cui gli umani detengono il potere e vari esseri mitologici, tra cui le fate, devono sopravvivere da oppressi e rifugiati.

Nella seconda stagione l’ex ispettore Rycroft Philostrate, noto anche come Philo (interpretato da Orlando Bloom) è impegnato in un’indagine su una serie di omicidi spaventosi che stanno acuendo le tensioni sociali. Intanto, Vignette Stonemoss (interpretata da Cara Delevingne) e i Black Raven continuano a essere ingiustamente oppressi dai leader umani di The Burgue – Jonah Breakspear e Sophie Longerbane – e pianificano una vendetta.

La trama della seconda stagione punterà i riflettori anche su Tourmaline, che ha ereditato dei poteri soprannaturali in grado di pregiudicare il suo destino e il futuro di The Row. Imogen Spurnrose, invece, ormai lontana da The Burgue e da suo fratello Ezra, si prepara ad affrontare nuove sfide al fianco Agreus Astrayon, il suo partner.

Il cast di Carnival Row

Oltre ai già citati Orlando Bloom e Cara Delevingne, in questa coproduzione di Amazon Studios e Legendary Television recitano Arty Froushan e Caroline Ford, nei panni di Jonah e Sophie, e Karla Crome e Tamzin Merchant, che sono rispettivamente Tourmaline e Imogen. Completano il cast Andrew Gower, David Gyasi, Arty Froushan, Indira Varma e Jared Harris.

Gli executive producers della serie sono invece lo showrunner Erik Oleson, Orlando Bloom, Cara Delevingne, Brad Van Arragon, Sarah Byrd, Jim Dunn, Sam Ernst, Wesley Strick e Travis Beacham. La produzione della seconda stagione era stata commissionata già nel 2019 ma poi, a causa della pandemia e di altri contrattempi (tra cui la nascita del figlio di Orlando Bloom nel 2020), ha subìto ripetuti stop e rallentamenti.

Quando esce Carnival Row 2

La seconda stagione di Carnival Row sarà disponibile dal 17 febbraio 2023. I dieci episodi della stagione finale saranno rilasciati settimanalmente in esclusiva su Prime Video.

