Casio DW-H5600 è il nuovo smartwatch ibrido con ricarica solare

Casio sta per lanciare il suo nuovo smartwatch ibrido e nelle scorse ore ha presentato ufficialmente il G-Shock DW-H5600. Un orologio dal design semplice che, naturalmente, richiama le ben note forme dei dispositivi dell’azienda, utilizzate stavolta per un device per gli sportivi che sono alla ricerca di un sistema semplice e veloce per controllare i propri parametri vitali e le statistiche dell’attività sportiva.

Tra le particolarità di questo orologio c’è la ricarica solare, da utilizzare esclusivamente per le funzioni base da orologio classico e, naturalmente, le impostazioni per tracciare i progressi degli allenamenti e quelle per i parametri di salute tramite il sensore ottico per misurare la frequenza cardiaca, l’accelerometro per il conteggio dei passi, il sensore per la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e, naturalmente, tutte le funzioni Smart offerte dall’App ufficiale, per collegare l’orologio allo smartphone.

Casio DW-H5600: scheda tecnica

Il Casio DWH-560 ha un look piuttosto classico dove spicca l’ormai nota cassa ottagonale leggerissima (59 grammi) e con dimensioni estremamente ridotte (51,1 × 44,5 × 17,4 mm). Il materiale utilizzato dall’azienda per realizzare questo smartwatch è una resina a base organica a basso impatto ambientale, che permette una resistenza all’acqua fino a 20 bar e una buona resistenza agli urti.

Il display in dotazione all’orologio è un LCD Memory in Pixel (MIP) ad alta definizione che consente all’utente di vedere chiaramente le informazioni riportate a qualsiasi condizione di luce.

Presente anche la ricarica solare, da utilizzare esclusivamente per le funzioni classiche, come la visualizzazione dell’ora o del calendario. Per chi sceglie, invece, un funzionamento più smart con il monitoraggio dei parametri vitali e dell’attività sportiva, il dispositivo ha un’apposita porta microUSB per la ricarica. L’azienda promette circa 35 ore di autonomia con una singola carica.

Per quanto riguarda le funzioni base, il Casio DW-H5600 ha il cronometro, il calendario, il supporto per 38 fusi orari differenti e diverse modalità di visualizzazione dell’ora. Per quanto riguarda le funzioni intelligenti, invece, collegando l’orologio allo smartphone tramite l’App ufficiale Casio Watches è possibile ricevere anche le notifiche del telefono e utilizzare lo smartwatch per localizzare il proprio smartphone.

Presenti, come già detto, le soluzioni per monitorare l’attività sportiva con il supporto per la corsa, camminata, allenamento in palestra e allenamento a intervalli. Non mancano il conteggio dei passi, la misurazione della frequenza cardiaca, quella della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e le metriche per l’analisi della qualità del sonno.

Casio DW-H5600: quanto costa

Al momento il Casio DW-H5600 non è ancora acquistabile sul sito ufficiale, anche se l’azienda ha già caricato la scheda del prodotto con la dicitura "In Arrivo". Il prezzo indicato per questo nuovo smartwatch è di 279 euro.