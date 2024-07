Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Il cambiamento climatico ha numerosi effetti sul nostro pianeta, compresi alcuni di cui non siamo ancora a conoscenza ma che, nel silenzio, sono in atto e mostreranno col tempo i risultati finali. Le incidenze sul meteo sono sotto gli occhi di tutti, da una parte all’altra del mondo.

Col tempo dovremo purtroppo abituarci a convivere anche in Europa con gravose allerte ciclone, dunque è il momento di capirci qualcosa in più. Il ciclone Beryl ha da poco cambiato categoria, il che ci offre l’attenuante perfetta per fare un po’ di chiarezza in merito.

Ciclone Beryl

Chiunque abbia pensato a luglio come mese ideale per visitare i Caraibi, o magari la Giamaica, così da tentare di evitare le masse di agosto, starà leggendo con apprensione le ultime notizie. Il ciclone Beryl si è infatti rafforzato al punto tale da essere ora classificato come di “categoria 5“. Che vuol dire? In due parole: potenzialmente catastrofico.

Lo ha affermato il Centro nazionale uragani (Nhc) degli Stati Uniti. I Caraibi sono ancora travolti da questo evento ma ben presto cederanno il testimone. Una notizia tutt’altro che positiva per la Giamaica, prossima tappa del tour estivo di questo ciclone che, stando alla categoria aggiornata, potrebbe provocare enormi disastri.

Le categorie degli uragani

Va da sé che un uragano sia raramente un evento con zero conseguenze. Se però esistono differenti categorie, un motivo ci sarà. Proviamo allora a capire esattamente a cosa corrispondano i numeri che vengono posti di fianco ai fantasiosi nomi assegnati a questi eventi atmosferici.

Le categorie degli uragani vanno da 1 a 5. Per calcolare l’intensità è stata creata la scala Saffir-Simpson. Sono i venti ad aiutare a generare una gerarchia di tali fenomeni, dal momento che la scala in sé si basa sulla potenza dei venti presenti nella perturbazione: