Celebrity contro zombie: un nuovo reality

Fonte foto: Netflix

Un’epidemia trasforma le persone in zombie e un gruppo di persone deve riuscire a sopravvivere e a sconfiggere i non-morti. Sembra la trama di una serie tv o di un film, e in effetti ce ne sono moltissimi che propongono esattamente questa storia. Invece, questa volta si tratta di un reality show. Il titolo è Zombieverso: prodotto e girato in Corea del Sud, lo show include un cast stellare che comprende Lee Si-young, Ro Hong-chul, Park Na-rae e Dex. Ecco tutte le cose da sapere su questa novità in arrivo a breve su Netflix.

Un reality show con gli zombie

Creato da Park Jin-kyung e Moon Sang-don, il reality show coinvolge alcune celebrità sudcoreane che dovranno destreggiarsi in una Seoul invasa dagli zombie. Gli zombie ovviamente non sono reali: come si intuisce dal trailer dello show, però, il livello di realismo è molto elevato.

A dimostrazione di questo realismo c’è il fatto che il team artistico di Zombieverso è lo stesso di All of Us Are Dead (in italiano il titolo è Non siamo più vivi), serie sudcoreana disponibile su Netflix in cui un gruppo di studenti resta intrappolato in una scuola e deve scappare mentre impazza un’apocalisse zombie. Non solo: i movimenti degli zombie sono coordinati dal coreografo di Kingdom, un’altra serie sudcoreana, sempre disponibile su Netflix, ambientata in epoca medievale e in cui la stabilità del regno viene minacciata, di nuovo, da un’epidemia zombie.

Insomma, non c’è dubbio che gli attori e le attrici che dovranno interpretare i non-morti in Zombieverso saranno estremamente credibili, almeno quanto lo sono quelli che recitano questo ruolo nelle serie tv di genere survival. L’ambientazione e l’atmosfera ricreate sul set faranno il resto e sapranno certamente mettere alla prova i protagonisti dello show.

Zombieverso: chi sono i partecipanti

Mentre verrà simulata un’apocalisse zombie in piena regola, la produzione dello show proporrà di volta in volta ai concorrenti degli obiettivi da raggiungere. I celebri protagonisti di Zombieverso dovranno riuscire a fare squadra per sopravvivere, occupandosi di tutto il necessario: strategie per scappare e per difendersi, rifugi, trasporti, scorte di cibo, eccetera. Il tutto, ovviamente, senza essere morsi: in quel caso, infatti, si viene necessariamente lasciati indietro (ovvero, si viene eliminati dal gioco).

I partecipanti alla gara sono quasi tutti sudcoreani: ci sono Lee Si-young, attrice nota ad esempio per Sweet Home; Ro Hong-chul, personaggio televisivo; il DJ e comico Park Na-rae, il rapper Kim Cheol/DinDin e il giocatore di baseball Yoo Hee-kwan.

Ci sono poi Yiombi Jonathan e Yiombi Patricia, fratello e sorella ed entrambi personaggi televisivi noti in Corea del Sud; la cantante giapponese Fukutomi Tsuki (fa parte del gruppo K-pop Billlie); l’urologo, professore e youtuber Hong Seong Woo; lo youtuber, attore e vlogger Kim Jin-young/Dex e infine Kkwachu Hyung.

Quando esce Zombieverso

Il reality show Zombieverso sarà disponibile su Netflix dall’8 agosto 2023.