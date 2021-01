CES 2021: i nuovi monitor di LG sono "Ultra"

Se c’è un settore in cui LG è tra i leader a livello globale è certamente quello dei display, in particolare gli schermi televisivi e i monitor per PC. Lo ha ribadito al CES 2021, con la sua nuova gamma Ultra, declinata in tre serie: UltraFine, UltraGear e UltraWide.

Le tre serie di monitor sono destinate, rispettivamente, ai professionisti della grafica e del video, ai videogamer e alla produttività generale. Le dimensioni di questi schermi variano dai 27 ai 40 pollici, le risoluzioni vanno dalla QHD alla 5K e le tecnologie usate sono due: Nano IPS per gli UltraGear e UltraWide e OLED per gli UltraFine. Si tratta quindi di prodotti molto diversi tra loro, destinati a soddisfare al meglio esigenze specifiche usando le tecnologie più opportune in ogni ambito di applicazione. La serie UltraGear, ad esempio, è compatibile con Nvidia G-Sync, la UltraWide con AMD FreeSync, la UltraFine con nessuna delle due perché sono entrambe poco utili al foti e videoediting.

Nuovi LG UltraGear: i monitor per il gaming

I nuovi LG UltraGear sono disponibili nei formati da 27, 31,5 e 34 pollici e sono tre monitor molto diversi tra loro. Il 27 pollici è uno schermo 4K classico (3840×2160 pixel), il 31,5 pollici ha una risoluzione QHd (2560×2160), il 34 pollici è un QHD UltraWide (3440×1440 pixel).

Mentre il 31,5 pollici arriva a 165 Hz di refresh rate, gli altri due si fermano a 144 Hz. Il 34 pollici è compatibile con Nvidia G-Sync Ultimate, gli altri due solo con Nvidia G-Sync. Tutti gli schermi di questa serie sono degli LCD Nano IPS.

Nuovo LG UltraWide: il monitor per lavorare

Anche il monitor LG UltraWide curvo da 40 pollici ha un pannello LCD Nano IPS, ma la risoluzione è di ben 5120×2160 pixel, cioè 5K. Come dice il nome stesso, si tratta di un monitor più largo che alto, per la precisione con rapporto 21:9.

Monitor con questo rapporto d’aspetto sono comodi per la produttività generale, perché offrono più spazio per il multitasking. Tuttavia, il supporto all’HDR 10 permette a questo schermo di visualizzare anche ottimi colori.

Il refresh rate è di 72 Hz, basso per i videogiochi ma ottimo per la produttività generale. Tra le connessioni disponibili c’è anche la Thunderbolt 4.

Nuovo LG UltraWide: il monitor per grafica e video

L’ultimo monitor presentato da LG al CES 2021 è l’UltraFine da 31,5 pollici, l’unico costruito con tecnologia OLED a 10 bit. Si tratta di un monitor con risoluzione 4K classica (3840×2160) e refresh rate da 60 Hz.

La capacità di mostrare il 99% della gamma colore DCI-P3 lo rende particolarmente adatto ai professionisti della grafica e del videoediting, ai quali questo display offre anche un contrasto di 1.000.000:1.

Tra le connessioni ci sono una USB Type-C con ricarica da 90W, tre USB normali, due DisplayPort una porta HDMI.