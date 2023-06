Che cos'è l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali a cosa serve

L’Agenzia per l’Italia Digitale, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamere hanno inaugurato il nuovo INAD: Indice Nazionale dei Domicili Digitali. Nei piani dell’Agid l’INAD è una pietra miliare nei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, nonché nel faticosissimo e lunghissimo processo di digitalizzazione della PA italiana.

Come ha dichiarato il Sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, “Si tratta di un progresso importante. Il domicilio digitale, insieme alla Piattaforma Notifiche, ci consentirà di compiere un passo avanti fondamentale per la digitalizzazione del Paese e la semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione“.

Che cos’è l’INAD

Come dice il nome stesso, l’INAD è un indice all’interno del quale verranno inseriti tutti i domicili digitali scelti dai cittadini italiani e dalle aziende che operano nel tessuto economico del nostro Paese.

L’INAD prevede anche delle apposite interfacce, attualmente in fase di test, tramite cui la Pubblica Amministrazione potrà accedere all’elenco e trovare il domicilio digitale di ogni cittadino, impresa o ente di diritto privato che ne ha scelto uno.

Che cos’è il domicilio digitale

In parole molto semplici: il domicilio digitale è l’equivalente digitale del nostro domicilio fisico, cioè un posto online dove la Pubblica Amministrazione può inviare notifiche e atti evitando di inviare una raccomandata A/R al nostro domicilio fisico.

Il domicilio digitale è quasi sempre una casella di Posta Elettronica Certificata ed è già obbligatorio per professionisti ed imprese, mentre al momento non c’è l’obbligo di eleggere un domicilio digitale per i privati cittadini.

Ci sono, però, diversi vantaggi del domicilio digitale che non andrebbero sottovalutati. Scegliere un domicilio digitale, infatti, ci permette di ricevere tutte le comunicazioni da parte di tutti gli enti pubblici con cui abbiamo a che fare in un unico posto: la nostra PEC.

Le comunicazioni arrivano prima, non si pagano le spese di notifica, non è necessario comunicare il nuovo domicilio se ci trasferiamo in un’altra casa, in un altro Comune o in un’altra Regione.

Cosa cambia con INAD

INAD sarà pienamente attivo dal 6 luglio 2023 e tutti i domicili digitali già dichiarati alla PA saranno rintracciabili, tramite il codice fiscale del cittadino o del professionista.

Dal 6 luglio, quindi, gli uffici pubblici che devono inviare una comunicazione hanno l’obbligo di verificare se esiste un domicilio digitale del cittadino a cui tale comunicazione è destinata. Se c’è, allora l’atto verrà mandato solo in forma digitale e verrà ricevuto in tempo reale.

Come registrarsi all’INAD

L’inserimento nell’INAD è automatico per tutti coloro che hanno eletto il proprio domicilio digitale. Per eleggerne uno è necessario visitare il portale https://domiciliodigitale.gov.it e registrarsi utilizzando lo SPID, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Dopo la registrazione, il sistema chiederà di inserire un indirizzo PEC che diventerà il nostro domicilio digitale, che diventerà consultabile a partire dal 6 luglio 2023.