Che cos'è Very Mobile, copertura, offerte e opinioni

24 Febbraio 2020 - Minuti ed SMS illimitati, 30 giga di traffico in 4G a 30 mega al secondo di velocità massima e 4,99 euro al mese di tariffa. Sono questi i dati di Very Mobile, il nuovo operatore virtuale mobile di CK Hutchison Holdings Ltd., società di cui fa parte Wind Tre S.p.A.

Very Mobile ha appena ufficializzato la sua prima tariffa, che sembra destinata a dare un ulteriore scossone al mercato telefonico italiano dopo la prima “botta” data da Iliad l’anno scorso. E proprio a Iliad, e agli altri operatori low cost, tenterà di rubare clienti Very Mobile che punta tutto sul prezzo basso, sulla semplicità e sulla trasparenza della tariffa. La società, infatti, promette zero costi nascosti e nessuna strana opzione aggiuntiva. D’altronde il claim dell’azienda è “Siamo Very. Semplici, autentici e di tutti“. Sarà tutto “very”? La risposta non può che partire da una constatazione: il prezzo dichiarato è valido solo per i primi 20 mila clienti.

Che cosa è Very Mobile

Very Mobile è un nuovo operatore virtuale lanciato da CK Hutchison Holdings Ltd, la stessa azienda proprietaria di Wind Tre. L’operatore si appoggia sulla rete Wind Tre che copre l’intero territorio italiano.

Very Mobile: la tariffa da 4,99 euro

L’offerta Very Mobile consiste in una tariffa da 4,99 euro al mese che comprende 30 GB di traffico dati in 4G, ma solo su rete Wind Tre e a velocità massima di 30 MB per secondo (2,5 giga in roaming in Europa), chiamate ed SMS illimitati e un costo di attivazione della SIM di 25 euro una tantum. Questo costo scende a 5 euro per chi proviene da Iliad, ho.mobile, PosteMibile, Kena o altri operatori virtuali low cost.

Inclusi nell’offerta, senza altri costi aggiuntivi, sono i servizi “Ti ho cercato” e “RingMe” oltre al blocco automatico dei servizi a valore aggiunto (tranne alcuni servizi e numeri utili come quelli di ticketing e infobanking). Se, prima del rinnovo dell’offerta mensile, finiamo i giga di traffico riceviamo un avviso via SMS e la navigazione viene bloccata. Potremo poi scegliere di usufruire dell’opzione “Rinnova ora”, per far ripartire in anticipo l’offerta, oppure potremo aspettare che scatti la nuova tariffazione quando previsto. Ribadiamo che l’offerta da 4,99 euro al mese è limitata ai primi 20 mila aderenti, dopo non è noto se e come cambieranno le condizioni.

Very Mobile: copertura e opinioni

La copertura di Very Mobile equivale a quella di Wind Tre, che dichiarano che il 99% della popolazione italiana è coperto dal servizio. Al momento i clienti che hanno aderito all’offerta sono pochissimi, quindi le opinioni sulla qualità del servizio vanno prese con le molle. Sul Play Store di Google, ad esempio, ci sono solo sette recensioni della app di Very Mobile (tutte con 5 stelle) e appena un centinaio di download. In linea di massima, però, la copertura è la stessa di quella di Wind Tre e quindi non ci sono da aspettarsi grosse differenze nella qualità del segnale e nella velocità della connessione dati.

Very Mobile, servizio clienti e numeri utili

Very Mobile ha anche ufficializzato il lancio del numero per il servizio clienti. Per qualsiasi tipo d’informazione o dubbio è possibile chiamare il numero 1929. Disponibile anche il numero verde 800.994444 attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 24:00.

App Very Mobile

Poteva mancare l’applicazione di Very Mobile? Certo che no. Sul Google Play Store e sull’App Store è disponibile l’applicazione gratuita Very Mobile. Cosa si può fare con l’applicazione? Attivare la SIM, controllare i consumi, ricaricare la scheda SIM e trovare tutte le informazioni del caso. Gestire il proprio piano tariffario Very Mobile non è mai stato così semplice