Chi c'è nel cast di Sandokan, il nuovo adattamento seriale per Rai1

L'attore Can Yaman è la Tigre della Malesia nella nuova serie tv in arrivo prossimamente in Italia e nel resto del mondo

Fonte foto: Rai1/X

Arriverà prossimamente su Rai1 e su RaiPlay la serie Sandokan, il nuovo e moderno adattamento a puntate con il celebre personaggio protagonista di vari romanzi di avventura di Emilio Salgari. Nel ruolo della Tigre della Malesia questa volta c’è l’attore turco Can Yaman (nella foto).

Sarà lui, dunque, a prendere il posto di Kabir Bedi, l’attore indiano che aveva interpretato Sandokan nella serie degli anni Settanta. Ma è in ottima compagnia: nel cast ci sono infatti diversi attori di spicco italiani e stranieri.

La trama: di cosa parla il nuovo Sandokan

La nuova serie Sandokan è ambientata a metà del XIX secolo nel Borneo, territorio abitato dalle tribù native dei Dayak, ma dominato dai colonialisti inglesi. Sandokan è un pirata selvaggio che vive alla giornata insieme alla sua ciurma, tra cui l’amico Yanez.

Durante un’incursione incontra Marianna, nobile europea e figlia del console britannico di Labuan. Tra i due inizia una storia d’amore impossibile, che verrà ostacolata soprattutto dal cacciatore di pirati Lord James Brooke che intende da una parte uccidere Sandokan (che nel frattempo scoprirà di avere origini più nobili di quelle che crede) e dall’altra conquistare il cuore di Marianna.

«Sandokan è un personaggio-mito che segna la storia della Rai. Dall’immaginazione di Emilio Salgari quell’eroe è passato nelle immagini di uno sceneggiato che il pubblico non ha mai dimenticato. Siamo dunque felici e orgogliosi di riportare sullo schermo uno dei grandi protagonisti del nostro immaginario», ha detto in una nota stampa Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction.

Il cast: chi recita in Sandokan

Le riprese di Sandokan sono iniziate nell’aprile 2024 e solo nelle scorse settimane sono state diffuse le prime immagini degli attori sul set, visibili qui sotto.

⚡ #Sandokan, il nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari.

Le prime immagini della serie evento prodotta da @LuxVide, in collaborazione con #RaiFiction.

⚡ #Sandokan, il nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari.

Le prime immagini della serie evento prodotta da @LuxVide, in collaborazione con #RaiFiction.

Oltre al già citato Yaman, nel cast di Sandokcan ci sono Ed Westwick (già visto in Gossip Girl), John Hannah (The Last of Us, Quattro Matrimoni e un funerale, Sliding Doors, La Mummia), Alanah Bloor e Alessandro Preziosi (La vita bugiarda degli adulti).

Westwick ha il ruolo di Lord Brooke, mentre l’esordiente Bloor interpreta Marianna. Preziosi veste invece i panni di Yanez, amico fidato di Sandokan.

Nel cast figurano anche Madeleine Price, Gilberto Gliozzi (visto in Loro e I delitti del Barlume), Mark Grosy (Zero Zero Zero) e Samuele Segreto (Stranizza d’amuri, L’Ora).

La serie tv è prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Da un’idea di Luca Bernabei, l’adattamento per la televisione è opera di Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri.

La regia è di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

Quando esce il nuovo Sandokan

«Siamo molto orgogliosi di riportare nelle case degli italiani l’iconica saga di Sandokan», aveva dichiarato in una nota stampa Luca Bernabei, Amministratore Delegato di Lux Vide, in occasione dell’inizio delle riprese.

«In questi anni abbiamo lavorato per realizzare un progetto internazionale, che valorizzasse l’IP di Emilio Salgari attraverso una chiave contemporanea».

La serie andrà in onda prossimamente su Rai 1 e sarà distribuita in tutto il mondo da Fremantle International (in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group).