Chi ha vinto LOL 4

Fonte foto: Prime Video

Sono uscite lunedì 8 aprile le ultime due puntate della quarta edizione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios e disponibile in streaming su Prime Video. Quest’anno i comici e le comiche che hanno provato a non ridere per sei ore consecutive sono stati Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica e Loris Fabiani, ovvero il vincitore di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.

Cosa è successo nella quarta stagione di LOL

Adattamento del popolare show giapponese Original, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, prodotto e interpretato da Hitoshi Matsumoto, la quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori ha riproposto il format già apprezzato dal pubblico nelle prime tre edizioni italiane (visibili su Prime Video), ma con alcune novità.

La prima novità di LOL 4 è stata la presenza nel cast di «professionisti della risata» di un volto non noto al grande pubblico: Loris Fabiani, in arte Lunanzio, come anticipato è stato infatti selezionato durante LOL Talent Show. Sebbene Fabiani abbia alle spalle alcune esperienze come attore e come comico, la sua popolarità non è chiaramente paragonabile a quella dei colleghi e delle colleghe con cui ha condiviso l’esperienza.

In secondo luogo, l’host dello show Fedez è stato eccezionalmente (e apparentemente a sorpresa) coinvolto come concorrente nella prima parte della gara. Un’altra novità è stata l’opzione "perla": i conduttori Fedez, Frank Matano e Lillo hanno potuto premiare le battute a loro dire particolarmente riuscite regalando al comico in questione cinque minuti di immunità, quindi la possibilità di ridere senza essere eliminati.

Ancora, nel corso di questa edizione sono state proposte ai partecipanti diverse distrazioni, sempre con l’obiettivo di farli ridere, che hanno coinvolto anche altre persone estranee alla gara: a un certo punto sono entrati in studio un cane e una persona con un costume da panda, ad esempio, oppure un gruppo di uomini e donne dalla risata particolarmente rumorosa o buffa che hanno fatto temporaneamente da pubblico.

Il vincitore di LOL 4 (spoiler)

Alla fine delle prime quattro puntate di LOL 4, uscite in blocco lunedì 1° aprile, tutti i concorrenti avevano un’ammonizione, mentre l’unico eliminato era Diego Abatantuono.

Le successive ore di gioco hanno visto susseguirsi le eliminazioni di tutti i concorrenti, fino a lasciare in studio soltanto Edoardo Ferrario e Giorgio Panariello. È stato infine Ferrario a scoppiare in una risata liberatoria; dunque, il vincitore di LOL 4 è Giorgio Panariello.

LOL 4: a chi è andato il montepremi

Il comico ha vinto i centomila euro in palio e ha deciso di devolvere metà di questa cifra in beneficienza alla Lega nazionale per la difesa del cane, associazione di cui è presidente onorario e che si occupa di tutelare la vita e il benessere degli animali di ogni specie, ma con una particolare predilezione per cani e gatti randagi.

Panariello ha inoltre deciso di destinare metà del montepremi all’associazione scelta da Edoardo Ferrario, ovvero Helpcode, un’organizzazione benefica che dal 1988 si occupa di garantire un’educazione ai bambini e alle bambine in Italia e nel mondo.

