Chi sono i nuovi attori di Squid Game 2

Si è svolto negli scorsi giorni Tudum, il grande evento durante il quale Netflix, come d’abitudine, presenta ai fan le principali novità e anticipazioni sui propri prodotti. Tra i tanti annunci, ha suscitato entusiasmo quello relativo alla seconda stagione di Squid Game: nei nuovi episodi che usciranno nel 2024 saranno presenti quattro nuovi attori, i cui volti sono stati svelati nel primissimo trailer della stagione 2 (anche questo mostrato in anteprima durante l’evento).

Squid Game 2: le novità nel cast

Nel cast di Squid Game 2 torneranno sicuramente alcuni attori già noti al pubblico: Lee Jung-jae (che interpreta il protagonista Gi-hun), Lee Byung-Hun (ovvero Front Man, l’uomo mascherato che osserva i giochi letali da dietro le quinte), Wi Ha-jun (che veste i panni del detective Hwang Jun-ho) e Gong Yoo (l’uomo misterioso che aveva invitato Gi-hun a partecipare ai giochi).

In Squid Game 1, tra l’altro, il detective Hwang Jun-ho cadeva da una scogliera dopo aver ricevuto una pallottola nel petto: tutto lasciava intendere che fosse morto, anche se i fan più attenti hanno subito notato che non è mai stato mostrato il cadavere. Il fatto che il suo ritorno nei nuovi episodi sia stato ufficialmente annunciato lascia intendere che potrebbe essere ancora vivo.

Le new entry del cast, invece, sono Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon e Yang Dong-geun. Yim Si-wan, classe 1988, è un cantante, membro del gruppo musicale ZE:A e del suo sottogruppo ZE:A Five, e un attore con esperienze in tv e al cinema. Kang Ha-neul, classe 1990, è già noto per The Pirates: The Last Royal Treasure. Park Sung-hoon (da non confondere con l’omonimo cantante) è nato invece nel 1985 e ha recitato anche nelle serie Not Others, Drama Special, Into The Ring e The Day of the Kidnapping. Infine, Yang Dong-geun, classe 1979, è cantante e attore, noto tra le altre cose per Yaksha: Ruthless Operations.

Cosa si sa di Squid Game 2

Il teaser trailer di Squid Game 2 mostrato durante Tudum 2023 non rivela molto della trama dei prossimi episodi della serie: il suo scopo è evidentemente solo quello di presentare i personaggi. I volti già noti del cast sono mostrati in alcune scene iconiche della prima stagione e in seguito si passa a introdurre le quattro new entry, ovvero i «nuovi concorrenti». Ciascuno di loro nel trailer avanza in una stanza buia e arriva a una pulsantiera analoga a quella usata dai concorrenti nella prima stagione, con un pulsante verde e uno rosso. I quattro schiacciano il tasto verde, a simboleggiare il fatto che accettano di entrare a fare parte dei prossimi giochi.

Anticipazioni su Squid Game – The Challenge

Tudum 2023 è stata anche l’occasione per aggiornare i fan su Squid Game – The Challenge, il reality show ispirato alla serie tv che uscirà su Netflix a novembre 2023. La gara vedrà competere 456 persone da tutto il mondo che si sfideranno per vincere 4,56 milioni di dollari. I giochi proposti ai concorrenti, pur non essendo ovviamente letali, saranno in parte ispirati a quelli della serie. Nel trailer si vedono alcune ambientazioni del reality show ricostruite allo scopo evidente di essere in tutto e per tutto realistiche e uguali a quelle di Squid Game. Anche i costumi sono gli stessi. Nel breve filmato si vedono ad esempio i concorrenti vestiti con la nota tuta verde che entrano in un’arena uguale a quella del primo gioco e si trovano di fronte alla bambola-robot di Un due tre stella.