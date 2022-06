Christian: si farà la seconda stagione?

Le telecamere sono accese, gli attori sono tornati in scena. È ufficiale: le avventure straordinarie di Christian vanno avanti. Sono attualmente in corso le riprese della seconda stagione di Christian, il supernatural-crime drama Sky Original prodotto da Sky e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect.

La prima stagione della serie ha raccontato la storia di Christian (interpretato da Edoardo Pesce), una sorta di improbabile supereroe che, dopo una vita da picchiatore, scopre che sulle sue mani sono comparse delle stimmate. Il fatto ovviamente gli stravolge la vita, ma non convince tutti. Sulle tracce di Christian si mette infatti Matteo (Claudio Santamaria), un diffidente postulatore del Vaticano dai metodi poco ortodossi che è determinato a fare luce sul mistero. La seconda stagione sarà interamente diretta da Stefano Lodovichi, che è anche produttore creativo e fra gli autori dei nuovi episodi.

Cosa succede in Christian 2: la trama

Nella seconda stagione, che sarà composta da sei episodi, la trama riprenderà da dopo la morte del boss Lino. Senza di lui, Città-Palazzo ha bisogno di un nuovo "re". È dunque arrivato per Christian il momento di costruire il famoso regno predetto dal Biondo? Pare proprio di sì: Christian, infatti, applica il suo dono e si propone come "re" di Città-Palazzo.

Le cose però non sono facili. Il protagonista dovrà passare da piccolo delinquente a santo e imparare a compiere scelte per il bene della collettività. Il tutto, ovviamente, schivando nuovi ostacoli e riparandosi da nemici sempre più insidiosi.

Il cast: chi recita in Christian 2

I protagonisti della prima stagione – i vincitori del David di Donatello Edoardo Pesce (già noto per Dogman, Cuori puri e …altrimenti ci arrabbiamo!) e Claudio Santamaria (Freaks Out, Gli anni più belli e Lo chiamavano Jeeg Robot) – tornano sicuramente sul set di Christian 2. Ma non solo loro. Nel cast figurano anche Silvia D’Amico nei panni di Rachele, ex tossica miracolata da Christian; Antonio Bannò in quelli di Davide, erede dell’impero del boss Lino; e Francesco Colella nel ruolo di Tomei, il losco veterinario del quartiere.

Gabriel Montesi è l’amico della compagnia di Christian, Giulio Beranek e Ivan Franek sono rispettivamente il Biondo e l’esorcista Padre Klaus, mentre Romana Maggiora Vergano è Michela, che nella prima stagione è morta e risorta per mano di Christian.

Nel cast ci sono anche due debutti assoluti: quello di Laura Morante (tra i suoi ultimi lavori ci sono Assolo, Ciliegine, Ricordati di me e A Casa Tutti Bene – La serie) e quello di Camilla Filippi (La Stanza, In fondo al bosco e Viva l’Italia), che nella seconda stagione sarà Esther, una donna che non sembra accogliere di buon grado la presenza di Christian.

Quando esce Christian 2

La serie è nata da un’idea di Roberto "Saku" Cinardi ed è liberamente ispirata alla graphic novel Stigmate di Lorenzo Mattotti e Claudio Piersanti, edita da Logos Edizioni. La data di uscita della seconda stagione non è ancora stata annunciata, ma i nuovi episodi saranno prossimamente disponibili su Sky e in streaming su NOW.