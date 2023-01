Christoph Waltz protagonista di una serie thriller

Sarà l’attore premio Oscar Christoph Waltz il protagonista di The Consultant, nuova serie composta da otto episodi che debutta fra poche settimane in esclusiva su Prime Video. Interessante ed emozionante mix tra thriller e commedia, la serie (che potremmo definire una sorta di dark comedy carica di tensione e suspence) è prodotta da MGM Television e Amazon Studios. La trama esplora l’inquietante rapporto tra un capo e i suoi dipendenti ed è basata sull’omonimo romanzo di Bentley Little del 2015.

Il libro da cui è tratta la serie

In concomitanza con l’uscita della serie su Prime Video, il libro The Consultant arriverà per la prima volta in Italia. Bentley Little, nato in Arizona nel 1960, è un autore celebre e pluripremiato, vincitore anche del Bram Stoker Award: persino il re dell’horror Stephen King lo ha incensato definendolo «un maestro del macabro». Nonostante questo, il suo romanzo del 2015 non era mai stato tradotto in Italia.

Pochi mesi fa i diritti sono stati acquisiti da Vallecchi editore, per conto del gruppo Maggioli: l’uscita è prevista fra poche settimane in tutte le librerie. Little è stato tradotto in Italia per la prima volta solo di recente: da poco si trova nel nostro Paese il suo romanzo The Revelation, sempre edito da Vellecchi. Sono già stati acquisiti i diritti di traduzione e pubblicazione in Italia anche di altre opere dell’autore statunitense.

The Consultant: il cast

Christoph Waltz, come detto, veste i panni del protagonista Regus Patoff. L’attore e regista austriaco (con cittadinanza tedesca) nel corso della sua carriera ha vinto due premi Oscar, due Golden Globe, due BAFTA, due Critics’ Choice Awards, due Screen Actors Guild Awards e un Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes.

Oltre a lui, il cast di The Consultant include Nat Wolff (Craig), Brittany O’Grady (Elaine) e Aimee Carrero (Patti). Il creatore, showrunner e produttore esecutivo è Tony Basgallop. Gli altri executive producer sono Matt Shakman (che è anche regista dell’episodio pilota), Christoph Waltz, Steve Stark e Andrew Mittman, insieme al produttore Kai Dolbashian.

Di cosa parla The Consultant

La trama della serie inizia quando Regus Patoff viene assunto come consulente con il compito di migliorare le attività della CompWare, una compagnia di gaming basata su app. È a questo punto però che i dipendenti si trovano a far fronte a nuove esigenze e sfide inaspettate che mettono tutto in discussione: non solo sul lavoro, ma anche nelle loro vite.

Quando esce The Consultant

Tutti gli otto episodi della serie The Consultant debutteranno il 24 febbraio 2023 su Prime Video.

